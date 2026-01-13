close-btn
Скільки податку на нерухомість сплатити українці у 2025

13.01.2026 13:40
Ольга Деркач

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишається одним із важливих джерел наповнення місцевих бюджетів. За підсумками 2025 року його сплатили майже 1,1 млн платників, а загальна сума надходжень перевищила 12,7 млрд грн

Скільки податку на нерухомість сплатити українці у 2025

Фото: freepik.com

Про це повідомляє Державна податкова служба на своєму офіційному сайті.

Порівняно з 2024 роком обсяг сплаченого податку помітно зріс. За даними ДПС, надходження збільшилися на 19,3% — майже на 2,1 млрд грн. Це означає, що громади отримали додатковий фінансовий ресурс, який може бути спрямований на локальні потреби — від утримання соціальної сфери до інфраструктурних проєктів.

Найбільші суми податку на нерухомість за 2025 рік сплатили в кількох регіонах. Лідером за обсягами надходжень стало місто Київ — 2,5 млрд грн. Далі йдуть Львівська область та Київська область — по 1,3 млрд грн кожна. Значні суми надійшли також із Дніпропетровської області — 1,2 млрд грн. Таким чином, саме ці регіони забезпечили найбільшу частку надходжень від податку на нерухомість у загальній структурі платежів.

Цікаве по темі: Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025

У ДПС пояснюють зростання надходжень підвищенням податкової дисципліни та відповідальним ставленням платників до виконання своїх податкових зобов’язань. У службі наголошують, що цей податок має практичне значення для громад, оскільки його надходження спрямовуються безпосередньо до місцевих бюджетів.

За інформацією ДПС, кошти від податку на нерухоме майно використовуються для фінансування соціально важливих програм, розвитку інфраструктури та покращення якості життя громад. Йдеться про витрати, які громади покривають на місцевому рівні, зокрема підтримку соціальної сфери та реалізацію проєктів, що впливають на повсякденний комфорт мешканців.

Загалом результати 2025 року демонструють, що роль податку на нерухомість як джерела доходів місцевих бюджетів посилюється. Зростання надходжень може стати для громад додатковою опорою в плануванні видатків і реалізації пріоритетних напрямів розвитку на наступні періоди.

