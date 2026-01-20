Землю накрила найпотужніша 9-бальна магнітна буря

Швидкий корональний викид маси (CME) врізався в Землю 19 січня, спровокувавши кілька годин інтенсивної авроральної активності та «підсвітивши» небо далеко за межами полярних широт. При цьому, спостерігалась потужна магнітна буря — К-індекс сягнув 9 балів (за 9-ти бальною шкалою)

Після надпотужного сонячного спалаху X2 (максимальний рівень), що стався 18 січня, вчора, 19 січня, К-індекс сягнув 9 балів. Сьогодні ж активність дещо знизилась, однак все ще знаходиться на критично високому рівні — 8,2 бала.

Також зауважимо, що експерти продовжують фіксувати високий рівень резонансу Шумана — природних електромагнітних коливань атмосфери, які посилюються під впливом сонячних спалахів.

Нагадаємо, що з 2008 року швидкість сонячного вітру зросла на 6%, його густина — на 26%, температура — на 29%, а тиск — на 45%. Така динаміка означає частіші сонячні бурі та активнішу взаємодію з магнітним полем Землі.

Ми очікували на шоу, і воно перевершило всі сподівання

Спостерігачі по всьому світу побачили приголомшливі аврори, які виходили далеко за звичні полярні межі та освітлювали небо над середніми широтами під час сильної геомагнітної бурі рівня G4.

Полярне сяйво фіксували на середніх широтах: повідомлення про спостереження надходили від Німеччини до південного заходу США, зокрема з Нью-Мексико, — у ніч, коли через швидкі зміни геомагнітних умов рівні бурі коливалися між G1, G2, G3 та G4.

Причиною цього видовища стало прибуття винятково швидкого CME, який вдарив по магнітному полю Землі приблизно о 14:38 за EST (19:38 GMT) 19 січня. Саме тоді геомагнітні умови вперше піднялися до рівня G4 (сильна буря), повідомляє NOAA Space Weather Prediction Center.

Читайте також: NASA виявили на Марсі сліди життя

CME вирвався із Сонця лише днем раніше — 18 січня — під час потужного сонячного спалаху класу X1.9, тож йому знадобилося напрочуд мало часу, щоб подолати приблизно 91 млн миль (147 млн км) між Сонцем і Землею.

Після початкового удару проходження самого CME тримало магнітне поле Землі в дуже збуреному стані протягом кількох годин, що спричиняло повторні сплески авроральної активності: рівні бурі зростали й спадали протягом ночі, зазначає U.K. Met Office.

У деяких регіонах України також спостерігалось це неймовірне явище: соцмережі наповнились відео та фото незвичного світіння в нічному небі.

Нагадаємо, що зазвичай аврору спостерігають у північних країнах, зокрема, Канаді, Норвегії та Ісландії.

Сонячні спалахи

Сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, які виникають через взаємодію магнітних полів у сонячній короні. Їх класифікують за потужністю:

C-клас вважається слабким;

M-клас — середнім і сильним;

а X-клас — найпотужнішим, що найчастіше провокує сильні магнітні бурі.

Протягом останнього півріччя Сонце регулярно демонструвало спалахи рівня М1–М4, які супроводжувалися корональними викидами маси. Коли потоки заряджених частинок досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення — саме так формуються магнітні бурі.

Наприклад, 8 грудня стався спалах на Сонці на рівні X (найвищий показник).

Як це впливає на людину

Найчастіше дискомфорт виникає у тих, хто має серцево-судинні чи неврологічні проблеми, а також у людей із хронічними захворюваннями. Водночас лікарі наголошують, що магнітні бурі не є прямою загрозою для життя — йдеться радше про адаптаційну реакцію організму на зміни геомагнітного поля та загальний стрес для нервової системи.

Як зменшити вплив

У дні підвищеної сонячної активності медики радять дотримуватися простих правил:

не перевантажувати організм і робити легкі фізичні вправи;

пити достатньо води;

уникати стресу та алкоголю;

зменшити споживання кави й енергетичних напоїв;

а також забезпечити повноцінний сон.

Людям із хронічними захворюваннями варто контролювати тиск і дотримуватися призначень лікаря — це допоможе легше пережити періоди геомагнітних збурень.

Що далі

Фахівці прогнозують, що підвищена активність Сонця збережеться і у першій половині 2026 року, але інтенсивність поступово спадатиме. Це означає, що магнітні бурі й надалі залишатимуться регулярним явищем, а попередження про «космічну погоду» варто сприймати як практичний сигнал — планувати навантаження, берегти сон і уважніше ставитися до самопочуття.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Зірки, що пожирають планети, дозволяють спрогнозувати долю Землі

Новий суперконтинет знищить людство — учені

Суперкомп’ютер NASA зробив моторошне передбачення про кінець світу

Допоміжні матеріали: meteoagent.com, space.com.