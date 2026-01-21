close-btn
Скільки українці сплатили екологічного податку в 2025 році

21.01.2026 18:00
Микола Деркач

У 2025 році екологічний податок сплатили 35,6 тис. платників. До бюджету надійшло понад 5,6 млрд гривень. Це на 219 млн грн більше ніж надходження у 2024 року

Фото: chatgpt.com

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Найбільші надходження екологічного податку:

  • Дніпропетровська область – 1,1 млрд грн;
  • м. Київ – 1 млрд грн;
  • Івано-Франківська область – 640 млн грн;
  • Запорізька область – 392 млн гривень.

Зростання надходжень від екологічного податку дає державі додаткові ресурси для фінансування програм з охорони довкілля, зменшення промислового забруднення та відновлення екосистем.

Читайте також: Як оподатковуватимуться банки у 2026 році

Нагадаємо, що за підсумками 2025 року українці сплатили 249,8 млн грн транспортного податку. Порівняно з 2024 роком надходження зросли на 13,7% — майже на 30 млн грн.

Найбільше транспортного податку сплатили в таких регіонах:

  • м. Київ — 74,1 млн грн;
  • Дніпропетровська область — 24,9 млн грн;
  • Одеська область — 20,9 млн грн;
  • Київська область — 18,5 млн грн.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які володіють зареєстрованими в Україні легковими автомобілями, що відповідають критеріям оподаткування.

Раніше ми писали, хто сплатив найбільше податків у 2025. Переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля забезпечили понад 34% всіх податкових надходжень до зведеного бюджету.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
