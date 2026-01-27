Як змінився ринок кредитування України: прогнози банків

Банки і далі планують нарощувати кредитування – результати Опитування про умови банківського кредитування

Банки зберегли оптимістичні настрої стосовно розвитку кредитування: понад три чверті з них планують збільшити кредитування бізнесу, а баланс відповідей про зростання обсягів кредитування домогосподарств став найвищим з початку 2021 року.

Про це свідчать результати Опитування про умови банківського кредитування за ІV квартал 2025 року, передає пресслужба НБУ.

На думку респондентів, якість корпоративних кредитів упродовж наступного року не зміниться, однак можливе певне погіршення якості портфеля домогосподарств.

Попит на кредити бізнесу впродовж ІV кварталу та загалом 2025 року зростав. Банки очікують на збільшення попиту на всі види корпоративних кредитів і в I кварталі 2026 року.

Попит населення на кредити також зростав, зокрема на споживчі позики (з ІІ кварталу 2023 року). У перші три місяці 2026 року банки очікують на зростання попиту як на іпотечні, так і на споживчі кредити.

Боргове навантаження підприємств респонденти оцінили як середнє, домогосподарств – як низьке.

Читайте також: НБУ оновив вимоги до банків щодо управління ризиками

Конкуренція між банками та достатня капіталізація сприяли певному пом’якшенню кредитних стандартів для бізнесу. У січні – березні банки й надалі планують пом’якшувати кредитні стандарти.

Рівень схвалення заявок для кредитів підприємствам зростав три квартали поспіль для всіх видів позик бізнесу, крім валютних.

Банки також послабили кредитні стандарти для іпотеки та споживчих позик. Пом’якшення стандартів для споживчих позик триває вже три роки поспіль.

Згідно з очікуваннями банків у I кварталі триватиме пом’якшення кредитних стандартів на споживчі позики, водночас стандарти іпотеки не зміняться.

Рівень схвалення заявок на споживчі кредити зріс, а на іпотеку – не змінився.

У IV кварталі, як і впродовж всього 2025 року, найбільше зріс кредитний ризик. У перші три місяці 2026 року респонденти очікують на посилення передусім ризику ліквідності та кредитного ризику.

Нагадаємо, що НБУ актуалізує перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ планує змінити порядок виявлення безліцензійної діяльності

НБУ оприлюднив список значимих фінкомпаній

Скільки готівки перебувало в обігу в 2025 — НБУ