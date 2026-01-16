НБУ актуалізував перелік бенчмарк-ОВДП для банків

Національний банк України (НБУ) актуалізує перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів

Так, із 14 січня 2026 року:

з переліку бенчмарк-ОВДП виключено ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227201 з огляду на його планове погашення 5 листопада 2025 року в повному обсязі;

натомість до переліку бенчмарк-ОВДП додано ОВДП з ідентифікаційним номером UA4000238844, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 6 січня 2026 року.

Це рішення покликане підтримати активність банків на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.

Банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

Із 14 січня 2026 року він містить 19 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418, UA4000236632, UA4000237564 та новий UA4000238844.

Актуалізація переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов’язкових резервів затверджена рішенням Правління Національного банку України від 13 січня 2026 року № 8-рш «Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року № 752-рш», що набрало чинності з 14 січня 2026 року.

Нагадаємо, що За даними депозитарію Національного банку України, упродовж 2025 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах ₴430,13 млрд, $2,45 млрд та €779,20 млн. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано ₴320,34 млрд, $2,88 млрд та €752,50 млн.

Джерело: НБУ.