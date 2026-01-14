Скільки платежів через СЕП здійснено у 2025 — НБУ

Система електронних платежів Національного банку України (НБУ) у 2025 році працювала стабільно і надійно, забезпечуючи безперебійний рух коштів в економіці країни, та ефективно розвивалася. Зокрема підвищилася прозорість платіжних операцій у системі завдяки впровадженню інноваційного трекінг-сервісу (ТрекСЕП)

Про структуру платежів

Протягом 2025 року через СЕП здійснено 595,1 млн платежів на загальну суму 273,6 трлн грн. Це більше на 23% за кількістю та на 13,5% за обсягом порівняно з 2024 роком.

Як свідчить структура платежів у СЕП, у 2025 році за кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі:

до 1 тис. грн — 42,21%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 53,26%;

від 100 тис. грн і більше — 4,53%.

За сумою найбільше платежів припадало на великі:

до 1 тис. грн — 0,04%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 1,48%;

від 100 тис. грн і більше — 98,49%.

Крім того, торік через СЕП здійснено 35,9 млн миттєвих переказів на загальну суму 163,1 млрд грн.

Їх структура у 2025 році розподілилася так.

За кількістю:

до 1 тис. грн — 47,72%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 52,28%.

За сумою найбільше платежів припадало на великі:

до 1 тис. грн — 4,60%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 95,40%.

Середній час здійснення платежів через СЕП залишається на рівні кількох хвилин. Миттєві перекази виконувалися за лічені секунди, зокрема більше 90% миттєвих переказів здійснено швидше ніж за три секунди.

Про розвиток СЕП

Із 1 грудня 2025 року в СЕП запрацював трекінг-сервіс платіжних операцій (ТрекСЕП) — довідковий сервіс, який дозволяє фізичним і юридичним особам 24/7 відстежувати проходження платежу через СЕП від ініціювання до зарахування коштів. У сервісі відображаються статус операції та час проходження ключових етапів, зокрема для переказів за реквізитами/IBAN, у тому числі миттєвих.

З 1 квітня 2026 року всі учасники СЕП мають забезпечити клієнтам можливість користуватися цим сервісом.

Національний банк також назвав серед подальших планів розвитку СЕП мультивалютність, оцінку інтеграції з SEPA для транскордонних переказів із країнами ЄС, ширше використання ISO 20022 та запуск сервісів оцінки ризиків платіжних операцій на основі аналітики й ШІ.

Директор Департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк заявив, що у 2025 році СЕП забезпечувала стабільність міжбанківських розрахунків, а запуск ТрекСЕП дав змогу відстежувати платіж за унікальним ідентифікатором без розкриття персональних даних та бачити, на якому етапі перебуває операція.

Джерело: НБУ.