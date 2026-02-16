close-btn
Нафтогаз підписав грантову угоду з ЄБРР на €85 млн

16.02.2026 20:00
Ольга Деркач

Група Нафтогаз уклала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на €85 млн. Кошти надає Уряд Норвегії, а фінансування спрямують на закупівлю імпортного природного газу, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону

Фото: unsplash.com

У Нафтогазі пояснили, що грант став можливим завдяки домовленостям між президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Отримані кошти мають піти на додаткові обсяги імпортного газу, аби частково компенсувати втрати власного видобутку внаслідок російських атак.

«Дякую Уряду Норвегії, фонду NORAD та ЄБРР за, як завжди, своєчасну та важливу підтримку», — зазначив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

Також компанія подякувала Посольству України в Королівстві Норвегія за підтримку.

У ЄБРР уточнили, що фінансування надається через механізми співпраці банку з донорами та спрямоване на оперативне реагування на нагальні потреби енергосектору України.

Цікаве по темі: ЄБРР підтримає Укрексімбанк у видачі €200 млн кредитів бізнесу

«Забезпечуючи можливість здійснювати необхідні закупівлі газу, він підтримує як енергетичну безпеку, так і стійкість громад по всій країні», — заявив керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові Арвід Тюркнер.

У Нафтогазі наголосили, що грант Норвегії є частиною ширшої міжнародної підтримки, спрямованої на посилення енергетичної безпеки України в умовах триваючої російської агресії. Очікується, що кошти допоможуть забезпечити безперебійне постачання газу українським споживачам упродовж опалювального періоду.

Нагадаємо, що державний банк ПриватБанк надав новий кредит у розмірі 5 млрд грн Групі Нафтогаз. Кошти підуть на закупівлю імпортного газу для стабільного проходження опалювального сезону. Додаткове фінансування необхідне через наслідки російських атак: частина українського видобутку була втрачена. Щоб стабільно пройти зиму, Нафтогазу потрібно імпортувати 4,4 млрд куб. м газу загальною вартістю близько €1,9 млрд.

Джерело: Нафтогаз.

