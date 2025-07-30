Мережа VARUS отримала ₴630 млн від ЄБРР

Мережа супермаркетів VARUS отримала перший транш кредитного фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі майже 630 млн грн

Це початкова частина загального пакета підтримки, який до кінця 2025 року сягне понад 1 млрд грн. Про надходження коштів компанія повідомила AIN у своєму офіційному пресрелізі.

Фінансування надається в межах масштабного проєкту загальною вартістю 2,2 млрд грн, спрямованого на зміцнення продовольчої безпеки в Україні. Відповідну кредитну угоду між VARUS і ЄБРР було підписано ще у березні 2024 року.

Отримані інвестиції компанія планує спрямувати на:

розширення присутності мережі — відкриття нових супермаркетів у різних областях України;

розширення присутності мережі — відкриття нових супермаркетів у різних областях України; підвищення енергоефективності — зокрема, шляхом встановлення сонячних панелей і модернізації освітлювальних систем;

підвищення енергоефективності — зокрема, шляхом встановлення сонячних панелей і модернізації освітлювальних систем; впровадження сучасних інженерних рішень — таких як реверсивні спліт-кондиціонери, що забезпечують оптимальний мікроклімат і знижують енергоспоживання;

впровадження сучасних інженерних рішень — таких як реверсивні спліт-кондиціонери, що забезпечують оптимальний мікроклімат і знижують енергоспоживання; посилення логістичної інфраструктури — для безперебійного постачання продукції навіть в умовах обмеженого доступу або підвищених ризиків.

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Усі ініціативи реалізуються в рамках програми GET (Green Economy Transition) — стратегічного напрямку, який передбачає поступовий перехід до екологічно сталих рішень і активно підтримується ЄБРР.

Нагадаємо, що UGB (Укргазбанк) розширює стратегічну співпрацю з НАК «Нафтогаз України»: банк відкрив компанії кредитну лінію на 4,7 млрд грн. Фінансування спрямоване на закупівлю природного газу з європейських хабів для формування запасів у підземних сховищах, що дозволить забезпечити стабільне проходження опалювального сезону 2025–2026 років.

Раніше ми писали, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, планує взяти на себе половину ризиків за портфелем нових фінансових інструментів українського державного ПриватБанку на суму до $100 млн.

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