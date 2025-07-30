close-btn
PaySpaceMagazine

Мережа VARUS отримала ₴630 млн від ЄБРР

30.07.2025 14:50
Ольга Деркач

Мережа супермаркетів VARUS отримала перший транш кредитного фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі майже 630 млн грн

Мережа VARUS отримала ₴630 млн від ЄБРР

Мережа VARUS отримала ₴630 млн від ЄБРР Фото: unsplash.com, freepik.com

Це початкова частина загального пакета підтримки, який до кінця 2025 року сягне понад 1 млрд грн. Про надходження коштів компанія повідомила AIN у своєму офіційному пресрелізі.

Фінансування надається в межах масштабного проєкту загальною вартістю 2,2 млрд грн, спрямованого на зміцнення продовольчої безпеки в Україні. Відповідну кредитну угоду між VARUS і ЄБРР було підписано ще у березні 2024 року.

Отримані інвестиції компанія планує спрямувати на:

  • розширення присутності мережі — відкриття нових супермаркетів у різних областях України;
  • підвищення енергоефективності — зокрема, шляхом встановлення сонячних панелей і модернізації освітлювальних систем;
  • впровадження сучасних інженерних рішень — таких як реверсивні спліт-кондиціонери, що забезпечують оптимальний мікроклімат і знижують енергоспоживання;
  • посилення логістичної інфраструктури — для безперебійного постачання продукції навіть в умовах обмеженого доступу або підвищених ризиків.

Цікаве по темі: Нова пошта отримала €50 млн кредиту від ЄБРР: на що підуть гроші

Усі ініціативи реалізуються в рамках програми GET (Green Economy Transition) — стратегічного напрямку, який передбачає поступовий перехід до екологічно сталих рішень і активно підтримується ЄБРР.

Нагадаємо, що UGB (Укргазбанк) розширює стратегічну співпрацю з НАК «Нафтогаз України»: банк відкрив компанії кредитну лінію на 4,7 млрд грн. Фінансування спрямоване на закупівлю природного газу з європейських хабів для формування запасів у підземних сховищах, що дозволить забезпечити стабільне проходження опалювального сезону 2025–2026 років.

Раніше ми писали, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, планує взяти на себе половину ризиків за портфелем нових фінансових інструментів українського державного ПриватБанку на суму до $100 млн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Український стартап Uniot переміг на YEP Accelerator Demo Day

НКЦПФР затвердила перелік клієнтів Freedom Finance, яким повернуть активи

Провідний економіст назвав останній «бар’єр», що стримує рецесію

Рубрики: ГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
На Дія.Бізнес зʼявиться Маркетплейс цифрових рішень 30.07.2025

На Дія.Бізнес зʼявиться Маркетплейс цифрових рішень
PayPal запускає інструмент для розрахунків у криптовалюті для бізнесу 29.07.2025

PayPal запускає інструмент для розрахунків у криптовалюті для бізнесу
Співвласник ГК NOVA приєднався до Стратегічної ради Diia.City United 29.07.2025

Співвласник ГК NOVA приєднався до Стратегічної ради Diia.City United
Скільки заробила мережа Аврора за пів року 28.07.2025

Скільки заробила мережа Аврора за пів року
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика 28.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика
Скільки кредитів отримали українські підприємці за час дії воєнного стану — інфографіка 25.07.2025

Скільки кредитів отримали українські підприємці за час дії воєнного стану — інфографіка
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика
ТОП статей 28.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика

 Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
ТОП статей 16.07.2025

Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
Останні новини
Сьогодні  19:30

Уряд затвердив запуск Дія.Картки

 Сьогодні  18:20

Ethereum виповнюється 10 років: що далі

 Сьогодні  17:10

На Дія.Бізнес зʼявиться Маркетплейс цифрових рішень

 Сьогодні  14:50

Мережа VARUS отримала ₴630 млн від ЄБРР

 Сьогодні  13:40

Криптобіржа Kraken готується до IPO

 Сьогодні  12:30

Український стартап Uniot переміг на YEP Accelerator Demo Day

 Сьогодні  11:20

НКЦПФР затвердила перелік клієнтів Freedom Finance, яким повернуть активи

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber