Провідний економіст назвав останній «бар’єр», що стримує рецесію

Американська економіка може перебувати на межі рецесії, і, за словами головного економіста Moody’s Analytics Марка Занді, єдиною «лінією оборони» наразі залишається ринок праці

Попри те що рівень звільнень залишається низьким, темпи найму різко впали. Занді спрогнозував, що в липні буде створено лише 90 тисяч нових робочих місць — це сигнал про ймовірне ослаблення економіки.

За його словами, дедалі менше галузей збільшують кількість працівників, і це робить ринок праці останнім «бар’єром», який стримує загальне падіння.

«Мало які галузі продовжують наймати, а активність на ринку праці — млява. Проте звільнень усе ще небагато. Це — останній бар’єр між ослабленою економікою та рецесією. Сподіваюся, він витримає», — зазначив Занді.

Економіст також звернув увагу на низку тривожних сигналів. Так, хоча зростання ВВП у другому кварталі очікується на рівні 2,8%, цей показник, за його словами, штучно завищений завдяки тимчасовому ефекту від запроваджених мит.

У першому кварталі ВВП США скоротився на 0,5%, тож загальне зростання в першому півріччі буде суттєво нижчим за торішні майже 3%.

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Крім того, реальні витрати споживачів залишаються майже незмінними з кінця 2023 року — і ця тенденція, ймовірно, збережеться у червневих даних. Занді попереджає, що очікуване зростання цін, спричинене митами, може ще більше пригальмувати попит.

Щодо інфляції, то він нагадав: базовий індекс PCE, який є пріоритетним показником для Федеральної резервної системи, у червні, за прогнозами, зросте на 0,3%. Це підвищить річну інфляцію до 2,7%, що перевищує цільовий рівень ФРС у 2%.

Попри те що більшість аналітиків Волл-стріт вже зменшили ймовірність рецесії у своїх прогнозах, Занді залишається серед небагатьох, хто й надалі попереджає про загрози. Він наголошує: американцям слід готуватись до складного 2025 року, оскільки «перелік причин для занепокоєння лише зростає».

Нещодавно Занді підвищив рівень ризику для ринку нерухомості з «жовтого» до «червоного», вказуючи на стійко високі іпотечні ставки поблизу 7%, які тиснуть як на покупців житла, так і на забудовників. Це може стати ще одним маркером послаблення економіки.

І хоча нові торговельні угоди США дещо пом’якшили страхи перед рецесією, економіст залишається обережним: ризики все ще суттєві. За прогнозом машинного алгоритму Moody’s, імовірність настання рецесії впродовж наступних 12 місяців наразі становить 45%.

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Джерело: Finbold.