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Понад 1,8 млн криптопроєктів зазнали краху у 2025 — звіт CoinGecko

04.05.2025 10:00
Ольга Деркач
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За даними аналітичної платформи CoinGecko, 52,7% усіх криптовалютних проєктів, запущених із 2021 року, вже припинили своє існування. Йдеться про приблизно 3,7 мільйона токенів, розміщених на платформі GeckoTerminal, які згодом втратили активність, були знецінені або повністю виключені з обігу

Понад 1,8 млн криптопроєктів зазнали краху у 2025 — звіт CoinGecko

Понад 1,8 млн криптопроєктів зазнали краху у 2025 — звіт CoinGecko Фото: unsplash.com

Про це йдеться у матеріалі Finbold.

Тривожним є те, що темпи, з якими криптопроєкти зазнають краху, пришвидшуються: лише у першому кварталі 2025 року занепало 1 821 549 проєктів — це на 31,8% більше, ніж за весь 2024 рік, коли було зафіксовано 1 382 010 «мертвих» криптовалют.

Серед основних причин краху криптопроєктів у звіті називаються загальна волатильність ринку та ажіотаж навколо мемкоїнів.

У звіті також підкреслюється стрімке зростання криптоіндустрії: якщо у 2021 році на GeckoTerminal було розміщено 428 383 проєкти, то до 2025 року ця кількість зросла більш ніж у 16 разів — до майже 7 млн.

Аналітики стверджують, що кількість криптопроєктів, які цьогоріч провалилося, вже становить 49,7% від загальної кількості всіх криптовалют, які припинили своє існування з 2021 року.

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Одним із ключових чинників зростання кількості невдалих проєктів названо широку ринкову турбулентність, спричинену другим президентським терміном Дональда Трампа.

На відміну від традиційних активів, на криптовалютному ринку значно більшу роль відіграють роздрібні інвестори — тому побоювання щодо рецесії або відновлення інфляції часто викликають масовий відтік трейдерів, які прагнуть зменшити ризики. На тлі нещодавнього зростання цін на золото навіть позиція Біткоїна (BTC) як захисного активу та засобу збереження вартості була поставлена під сумнів.

Крім того, запуск платформ для мемкоїнів значно спростив процес створення та запуску токенів — це призвело до справжнього потоку «одноразових» проєктів, які від початку не мали шансу на довге життя. Це підтверджують і дані Binance: 97% мемкоїнів уже зникло.

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Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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