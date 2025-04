Артур Хейс закликав купувати Біткоїн та інші криптовалюти

Під час виступу на конференції Token2049 у Дубаї співзасновник BitMEX Артур Хейз підтвердив свій сміливий бичачий прогноз: Біткоїн досягне $1 млн до 2028 року. Він закликав інвесторів «йти у довгу на тлі майбутнього монетарного хаосу»

Голова інвесткомпанії Maelstrom заявив перед переповненою залою: «Час йти у довгу по всьому», закликаючи вкладатися не лише в головну криптовалюту, а й у стейблкоїни та традиційні ринки. За його словами, це не просто інвестиційна стратегія — це макроекономічна неминучість.

Його оптимізм ґрунтується на поєднанні монетарних змін і економічної нестабільності у США. Хейз прогнозує, що Федеральна резервна система знову запустить друкарський верстат через зростаючий дефіцит бюджету, торговельні мита та кризу на ринку облігацій — усе це, на його думку, підштовхне вартість BTC до небачених висот.

Він порівняв нинішню ситуацію з третьою чвертю 2022 року — періодом паніки, коли ФРС агресивно підвищувала ставки, а крипторинок лихоманило через крах FTX та інші потрясіння. Проте тоді уряд США непомітно влив у фінансову систему $2,5 трлн через короткострокові операції з облігаціями, що дало змогу банкам швидко отримати ліквідність і врятувало ризикові активи, включно з криптовалютами, від колапсу.

Хейз бачить аналогічну ситуацію зараз, особливо після того, як Дональд Трамп закликав до масштабного запровадження мит проти торгових партнерів США. Спочатку це спровокувало економічні потрясіння та обвал ринку, але згодом ситуація дещо стабілізувалася. На думку аналітика, стратегія «Америка насамперед» Трампа знову спровокує масштабне вливання грошей у фінансову систему.

Хейз також вважає, що ФРС змушена буде підтримати ринок держоблігацій, навіть якщо публічно вона дотримується жорсткої риторики. Це може відбутися або через припинення політики згортання балансу, або через зниження вимог до резервів банків.

Trump’s tariff formula is further evidence he is laser focused on reversing these imbalances. The problem for treasuries is that without $ exports foreigners can’t buy bonds. The Fed and banking system must step up to ensure a well functioning treasury mrkt, which means Brrrr. pic.twitter.com/doGPAaRfAl

— Arthur Hayes (@CryptoHayes) April 3, 2025