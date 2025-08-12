«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів

Український фонд стартапів — один із ключових драйверів розвитку технологічної екосистеми України. Гранти, освітні програми, міжнародні івенти та корпоративні колаборації допомагають інноваційним проєктам вирости з ідеї у конкурентний продукт, здатний підкорювати світові ринки

За майже шість років роботи Український фонд стартапів видав сотні грантів на мільйони доларів і профінансував участь сотень команд у наймасштабніших технологічних івентах світу. Паралельно Фонд розвиває освітні та акселераційні програми, які підсилюють бізнес-екосистему зсередини та допомагають фаундерам виходити на новий рівень. Про те, які грантові можливості доступні стартапам сьогодні, як відбувається відбір проєктів і що планує УФС найближчим часом, ми поговорили з координаторкою Фонду Евеліною Голованьовою.

Які грантові програми зараз пропонує УФС? Які суми можна отримати?

Перш за все варто зазначити, що Український фонд стартапів концентрується на підтримці – фінансовій і не фінансовій – саме цивільних та dual-use українських стартапів. Defense-напрямок реалізовує кластер Фонду розвитку інновацій – Brave1.

З самого початку роботи УФС – діяла програма безповоротної фінансової підтримки українських стартапів через механізм видачі грантів. Фонд видавав гранти від держави, таким чином підтримуючи і посилюючи інноваційну екосистему України. Це була постійно діюча безстрокова програма, що передбачала безповоротну фінансову допомогу у розмірі $25 тис. для стартапів на стадії pre-seed та $50 тис. для стартапів на стадії seed.

Нові грантові програми очікуються незабаром, робота по запуску активно ведеться, але всі деталі згодом.

Також з грудня 2023 року УФС є ключовим партнером у загальноєвропейському консорціумі, який реалізує проєкт Seeds of Bravery (запущений за участі технологічних і фінансових компаній та фінансований ЄС через Європейську інноваційну раду (EIC)). Проєкт спрямований на підтримку української технологічної екосистеми і також дає змогу технологічним стартапам та малим і середнім підприємствам з інноваційними рішеннями отримати гранти за різними програмами на загальну суму €60 тис. У межах консорціуму профінансовано вже 266 українських стартапів на суму понад €10 млн.

Хто може податися на грант — які критерії до стартапів?

Подати заявку на грант можуть українські стартапи, що працюють у таких галузях: AR/VR (доповнена та віртуальна реальність), Big Data, блокчейн, кібербезпека, освітні технології, lifestyle, енергетика та екологія, фінтех, eGovernment, охорона здоров’я, медіа та реклама, роздрібна торгівля, промисловість, біотехнології та агротехнології. Це можуть бути проєкти на стадіях pre-seed (на стадії ідеї) та seed (з наявним продуктом та першими клієнтами).

Стартапи мають бути зареєстровані та здійснювати діяльність в Україні і не мати зв’язків з рф та білоруссю. Інші обмеження встановлюються положенням про ту чи іншу програму, з якими заявники мають змогу ознайомитися на вебпорталі до заповнення заявки.

Як відбувається процес відбору проєктів на фінансування? Хто входить до журі?

Стартап подає заявку на вебпорталі УФС. Ми не встановлюємо дедлайнів, прийом заявок відбувається на постійній основі. Заповнюючи форму, потрібно коротко розказати про свій проєкт, описати його цілі та наявні здобутки, прикріпити презентацію з командою.

Далі команда УФС проводить комплаєнс – перевіряє дані та коректність заповнення заявки. Якщо виявляємо проблемні моменти з технічного чи іншого питання, стартап доопрацьовує заявку. Потім її оцінюють експерти – представники венчурної індустрії, бізнес-ментори, стратеги, аналітики та фахівці у галузях ШІ, блокчейну, кібербезпеки, фінтеху, біотехнологій тощо – зараз з УФС співпрацює 220+ експертів з 20+ галузей.

Наступний етап – пітч дні, у межах яких стартапи коротко та інформативно розповідають про свої технології. Фактично це презентація бізнес-ідеї перед журі, яка має зацікавити, показати потенціал продукту і компанії. Конкурсна комісія формується також зі складу експертів УФС. Фінальним етапом є затвердження переможців Наглядовою радою фонду. Як результат – стартапи-переможці отримують фінансування. Кошти надходять частинами – після виконання кожного з етапів кошторису, прописаного у стратегії стартапу, УФС нараховує черговий транш.

Одним з додаткових етапів є також підтримка наших переможців кредитами на хмарні сервіси від Amazon. За період нашого з AWS партнерства, 138 стартапів отримали кредити AWS Activate на суму $11,25 млн. Це дозволило стартапам використовувати хмарні технології для масштабування своїх рішень.

Які найтиповіші помилки роблять стартапи при подачі заявки?

Стартапи мають змогу заповнити заявку за кілька підходів – зберегти і повернутися до неї згодом. Та все ж під час заповнення форми може мати місце неуважність, коли завантажуються некоректні документи або неповний їх пакет. Іноді стартап пропускає терміни для доопрацювання заявки за результатами комплаєнсу. Також формуючи анотацію проєкту, команда може написати надто деталізовану розповідь, тоді як це має бути короткий опис – на 1-3 речення.

І якщо це можна виправити, скорегувавши заявку, то помилки під час пітчингу підступніші, а їхня вагомість більша. Буває, що фаундери занадто слабко «продають» бізнес-ідею, адже помилково вважають, що аудиторія знає про їхній продукт і його цінність так само багато, як знають вони і команда.

Іноді під час пітчингу стартапи нечітко показують, яку саме реальну проблему вирішує продукт чи технологія. Також трапляється, що команда недостатньо проаналізувала ринок і помилково вважає, що не має конкурентів. Нереалістичні фінансові прогнози теж можуть зіграти злий жарт: занадто оптимістичні цифри без обґрунтування і відсутність чіткого плану, на що підуть інвестиції.

Загалом, потрібна унікальна ціннісна пропозиція, продукт, який вирішує конкретну проблему, чітка бізнес-стратегія, спланований Roadmap (дорожня карта) проєкту і кошторис – тобто цілі, які стартап покриватиме грантовими коштами.

Журі оцінює життєздатність проєкту і чіткий план. Це потрібно для розуміння доцільності фінансування – УФС має розуміти, як команда планує втілювати стратегію, і чи допоможе фінансування вийти на новий рівень.

Наскільки конкурентний відбір — яка приблизна конверсія: скільки заявок і скільки переможців?

Всього за майже 6 років роботи УФС надійшло 6000+ заявок, які містять дублювання та чернетки. До пітч днів відбирається переважно до 12 команд, з яких фінансування отримує орієнтовно третина. Станом на зараз видано 450+ грантів на загальну суму понад $9 млн.

Які освітні активності УФС пропонує стартапам сьогодні?

Місія УФС – створювати умови, за яких кількість українських стартапів перетворюється на якість. На це працюють програми підтримки, розвиток акселераційної інфраструктури, доступ до міжнародного ринку. Це буст, який підсилює екосистему зсередини, дає змогу знайти партнерів, інвесторів, розвинути продукт і зробити його конкурентоздатним.

Серед ключових нефінансових ініціатив УФС – технологічні місії, хакатони та демо дні для інвесторів, спеціалізовані воркшопи, спільні проєкти у співпраці з акселераторами та інкубаторами.

У травні, приміром, у співпраці з МОН ми запустили національну мережу стартап-шкіл — інкубаторів — акселераторів на базі закладів вищої освіти та наукових установ. Мета – трансформація університетів на драйвери інновацій, підтримка студентських стартапів.

Також спільно з Дія.Бізнес та Дія.City УФС запустив проєкт для технологічних бізнесів, у межах якого у центрах Дія.Бізнес можна отримати безкоштовні офлайн-консультації, взяти участь в онлайн-воркшопах і зустрічах з менторами.

Ще одна наша ініціатива – акселераційна програма Science & Business Acceleration для наукоємних стартапів, що допомагає підготуватися до пітчингу і залучення інвестицій та удосконалити бізнес-модель, аби вийти на ринок.

Це прикладні речі, необхідні стартапам на шляху до зростання: як пітчити проєкт, як залучати інвестиції, як створити ефективний pitch deck, як залишатися у темі законодавчих змін.

Також УФС є партнером і реалізатором проєкту WIN2EDIH – європейського цифрового інноваційного хабу, який допомагає компаніям, стартапам та держустановам впроваджувати інновації, масштабуватися і бути конкурентоспроможними. У межах WIN2EDIH УФС допомагає deep tech стартапам, малому та середньому бізнесу масштабувати інновації через надання інформації про можливості отримання міжнародного фінансування; підготовку проєктів до залучення коштів; організацію демо днів; метчмейкінг з потенційними інвесторами та лідерами індустрії.

Хто стає спікерами та менторами у межах освітніх програм УФС?

Провідні експерти різних галузей – засновники успішних стартапів, підприємці, бізнес-стратеги, аналітики, фахівці венчурної індустрії, економісти, юристи, спеціалісти з кібербезпеки, ШІ тощо. Залучаємо до освітніх програм тих спеціалістів, чий досвід релевантний потребам стартапів. Часто це експерти з ком’юніті УФС, з якими в нас укладено Меморандум про співпрацю.

Чи можливо долучитися до цих подій стартапам, які не отримали грант?

Авжеж. Нефінансові програми підтримки доступні для усіх охочих фаундерів, команд стартапів і тих, хто лише планує створити свій проєкт і зараз перебуває на підготовчому етапі. Потрібно стежити за анонсами про запуск тих чи інших ініціатив у соціальних мережах УФС і реєструватися.

Які акселератори та інкубатори співпрацюють з УФС?

Ми працюємо з такими гравцями на ринку, як Mission Possible, YEP, BeFounder, а також втілюємо програми на базі організацій, як-от SKELAR, AI HOUSE, Fozzy Group, TRMNL4 та багато інших.

Чи направляє УФС стартапи до міжнародних програм акселерації?

УФС багато працює над розширенням співпраці з міжнародними партнерами, аби посилювати екосистему. Ми розвиваємо вже існуючі і започатковуємо нові партнерства з європейськими гравцями, які заходять на український ринок. Приміром, з Expertise France реалізуємо низку нових програм у найближчі кілька років – їх анонсуємо згодом. Наразі ж активно працюємо з британськими партнерами в рамках UK-UA Tech Bridge.

Розкажіть більше про участь українських стартапів у міжнародних делегаціях, технічних місіях та виставках. Як формується склад делегацій?

Щороку УФС організовує технологічні місії, де наші стартапи презентують рішення на наймасштабніших подіях. Лише за останній рік ми представили національні стенди технологічної екосистеми України на AI Summit у Нью-Йорку, Web Summit у Ванкувері та ChangeNOW, Viva Technology у Парижі, Latitude 59 у Таллінні, Next Web в Амстердамі та NEXUS у Люксембурзі. Понад 550 стартапів взяли участь у 50+ міжнародних технологічних конференціях за підтримки УФС.

Змогу представити свої інновації на світових івентах дає програма міжнародних делегацій. Щоб стати учасником української делегації, стартап має заповнити заявку на порталі УФС. Критерії відбору можуть змінюватися залежно від заходу, але головною вимогою є реєстрація і робота стартапу в Україні.

Після подачі заявки проходить відбір через фінальний пітч день, який відбувається онлайн. На цьому заході експертне журі, до складу якого входять українські та міжнародні спеціалісти, оцінює стартапи на основі їхніх пітчів і відповідей на запитання. За результатами пітчингу формується склад делегації, і після цього стартує підготовка стартапів до участі у міжнародній конференції, що включає логістичну підтримку та координацію з організаторами.

Які результати мають стартапи після участі в таких заходах?

Це завжди надзвичайно швидке і якісне зростання кожного зі стартапів, який побував на конференції. Команди пітчать свої проєкти на головних сценах світу, отримують нагороди, знаходять партнерів, клієнтів та інвесторів, залучають мільйони доларів зовнішніх інвестицій, виходять на нові ринки.

Загальна сума залучених інвестицій стартапів, які увійшли до складу українських делегацій, становить $85+ млн. Приміром, Beholder виграв грант у €600 тис. на Latitude59 у Таллінні, CrossCheck переміг на AI Summit у Нью-Йорку, Bliss Brain увійшли до топ-10 стартапів Web Summit, стартапи Esper Bionics, Pickpad, Optysun та Knopka були відзначені CES Best of Innovation Award, а S.Lab був визнаний одним з найперспективніших impact-стартапів на Viva Technology у Парижі.

Це показує силу і перспективу української екосистеми і посилює імідж України – сьогодні майже у кожному куточку світу знають про українські інновації. І це дуже надихає та мотивує працювати ще активніше.

Як УФС допомагає стартапам налагодити контакт з великим бізнесом?

Цьому сприяє ще один вектор роботи УФС – програма корпоративних інновацій, що допомагає стартапам почати співпрацю з провідними українськими компаніями. Стартапи пропонують свої інновації, а бізнеси обирають найкращі та інтегрують їх у свої бізнес-процеси.

У межах цього вектора ми вже провели MHP Agro Challenge 2.0, організований разом з компанією МХП. Також нещодавно УФС реалізував у співпраці з IT-компанією Uklon програму Uklon Innovative Boost. Призовий грант у €40 000 розділили між собою стартапи GetOrder, KATERYNA та eBazar.ua.

І нарешті у липні ми разом з Glovo запустили програму Glovo Startup Lab 3.0 – уже третю спільну ініціативу від Glovo та УФС. Програма спрямована на підтримку нових технологічних стартапів. Два стартапи-переможці отримають змогу стажуватися у головному офісі Glovo у Барселоні.

Чи є приклади успішної інтеграції інноваційних технологій стартапів у реальні бізнес-процеси?

Так, авжеж. Українські корпорації уже виступають замовниками deeptech та dual-use рішень. Зокрема, стартап KATERYNA, переможець програми з Uklon – інтегрований у додаток для користувачів. Застосунок переміг у номінації «безпека руху» та отримав грошову винагороду від бізнесу. Стартап Uspacy, що допомагає впорядкувати робочі процеси компанії, зараз масштабує продукт до нових ринків завдяки перемозі у програмі з Glovo. Щонайменше 4 проєкти за результатами нашої співпраці з ГК Nova оптимізують логістику і допомагають у створенні доступних просторів.

Чи можете назвати кілька прикладів стартапів, які пройшли через фонд і вже мають помітні досягнення?

Досягнень багато! Українські компанії дуже вмотивовані, вміють розвиватися швидко і не зупинятися попри ризики і труднощі, мають сильну експертизу і по-справжньому унікальні продукти. Українські стартапи, які стали грантоотримувачами УФС, дуже часто стають творцями нових ринків – такими собі market makers. Це Esper Bionics – творці біонічних протезів, CheckEye – платформа скринінгу очного дна, яка виявляє ускладнення, пов’язані з хворобами; Deus Robotics – творці складських роботів для МСП; Tayra – ШІ-асистент лікаря, який бере на себе рутину з документами; AGRO BI – сервіс, що збирає дані про фермерські культури на основі зйомки з дрона; Y-Harvest, що моніторить стан ґрунтів на основі ШІ та багато інших.

До того ж станом на липень 2025 року переможці грантових програм УФС залучили $50,9+ млн зовнішніх інвестицій. Найбільше залучили стартапи Liki24, Esper Bionics, Deus Robotics, Haiqu, Releaf Paper, ComeBack Mobility, Djooky, Zeely, Humancreed, Mate Academy, Smart ION, Upswot та інші.

Які нові програми та ініціативи від УФС плануються найближчим часом?

Крім продовження системної підтримки: видачі грантів, роботи з гравцями індустрії, організації tech-місій, ми також фокусуємося на запуску нових програм підтримки для окремих секторів ринку та розвитку освітньо-наукового потенціалу стартап-екосистеми. Ці ініціативи будуть також спрямовані на втілення інноваційної стратегії WinWin.

Як ви оцінюєте вплив УФС на розвиток української стартап-екосистеми?

Робота УФС сприяє збільшенню мережі стейкхолдерів екосистеми і стимулює інвестиційну діяльність в Україні. Підтримка від УФС – це розгалужений інструментарій, що посилює стартапи за різними напрямками. Фінансова підтримка важлива, але не менш важлива і освітня допомога. Наші ініціативи допомагають вивести стартап на майданчик, де він покаже себе усій екосистемі і знайде партнерів, та посилити його так, аби це партнерство переросло в інвестиції, масштабування та експансію на іноземні ринки.

Імпакт від кожної ініціативи УФС нашаровується на стартап, допомагаючи протистояти труднощам і якісно зростати, посилювати економіку України та її імідж у світі. Можемо сміливо сказати, що ми працюємо, аби масштабувати ідеї у вражаючі досягнення.

Яке ваше бачення розвитку українських інновацій у найближчі 2–3 роки?

Кількість стартапів в Україні щороку зростає, і цей процес не зупиниться. Більшатиме стартапів, спрямованих на відновлення та відбудову України – це і будівельні технології, і медичні інновації для швидкої фізичної реабілітації, і платформи психологічної реабілітації, і проєкти з інфраструктурного вдосконалення країни. Освітні, кібербезпекові проєкти, технології на базі ШІ та блокчейну – усі вони зростатимуть швидко і якісно.

Розвиватимуться dual-use стартапи – проєкти, що створюють технології подвійного призначення: і для цивільного, і для військового використання. Вони вже сьогодні стрімко зростають, бо стратегічно важливі в умовах війни.

У наступні кілька років українські стартапи все більше будуть масштабуватися на іноземних ринках. Уже сьогодні про нашу екосистему інновацій світ знає як про сильну, технологічну, ерудовану та амбітну спільноту розумних людей, які генерують і швидко розвивають по-справжньому унікальні ідеї. Наші проєкти затребувані, цінуються високо і активно фінансуються зовнішніми інвесторами. Далі – більше. Ми точно братимемо нові висоти.

Наостанок хочу сформулювати головний меседж усім українським стартапам: не бійтеся створювати, не бійтеся масштабуватися. Якщо у вас є інноваційна ідея, підтримка та фінансування знайдуться. І Український фонд стартапів буде поряд.

