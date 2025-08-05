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Стартував відбір стартапів на участь у конференції NORDEEP 2025

05.08.2025 17:20
Микола Деркач

Nordic Deep Tech Business Summit — найбільший Скандинавський бізнес-саміт, присвячений deep tech-інноваціям. Подія щороку збирає тисячі стартапів, інвесторів, представників наукових установ, корпорацій і технологічних хабів з усієї Європи. Для українських стартапів це крута можливість запартнеритися з європейськими бізнесами та показати експертність у панельних дискусіях

Стартував відбір стартапів на участь у конференції NORDEEP 2025

Фото: usf.com.ua

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Конференція відбудеться 2-3 жовтня у місті Еспоо, Фінляндія. Організатори відберуть до шести стартапів для участі. Тож подавайтеся, якщо ваш стартап:

  • працює на ринку deep tech не більш ніж 10 років;
  • зареєстрований в Україні та щонайменше 51% компанії належить громадянам України;
  • має робочий прототип і рівень готовності технології TRL 5 або вище;
  • має річний дохід до €1 млн.

Встигніть подати заявку до 19 серпня включно. Деталі та форма реєстрації за посиланням.

«Не пропустіть шанс відкрити нові ринки й побудувати партнерства з технологічними лідерами», — наголосили у Мінцифри.

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Етапи відбору

  1. Подання заявки через особистий кабінет на порталі УФС (розділ «Програми партнерів»).
  2. Перевірка відповідності умовам.
  3. Участь у пітч-дні перед експертним журі.
  4. Визначення складу делегації за результатами оцінювання. У фінальний склад делегації буде відібрано до 6 команд.

Українська делегація на NORDEEP 2025 організовується за підтримки ЄБРР і фінансується Швейцарією в межах Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР (донори Фонду: Ірландія, Італія, Корея, Люксембург, Норвегія, Сполучене Королівство, Сполучені Штати Америки, Швейцарія, Швеція, Японія та Тайвань Бізнес — Фонд Технічного Співробітництва ЄБРР).

Ініціативу реалізує YEP Accelerator у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів та проєктом Seeds of Bravery.

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Рубрики: СтартапиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїБізнес
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