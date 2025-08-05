Стартував відбір стартапів на участь у конференції NORDEEP 2025

Nordic Deep Tech Business Summit — найбільший Скандинавський бізнес-саміт, присвячений deep tech-інноваціям. Подія щороку збирає тисячі стартапів, інвесторів, представників наукових установ, корпорацій і технологічних хабів з усієї Європи. Для українських стартапів це крута можливість запартнеритися з європейськими бізнесами та показати експертність у панельних дискусіях
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
Конференція відбудеться 2-3 жовтня у місті Еспоо, Фінляндія. Організатори відберуть до шести стартапів для участі. Тож подавайтеся, якщо ваш стартап:
- працює на ринку deep tech не більш ніж 10 років;
- зареєстрований в Україні та щонайменше 51% компанії належить громадянам України;
- має робочий прототип і рівень готовності технології TRL 5 або вище;
- має річний дохід до €1 млн.
Встигніть подати заявку до 19 серпня включно. Деталі та форма реєстрації за посиланням.
«Не пропустіть шанс відкрити нові ринки й побудувати партнерства з технологічними лідерами», — наголосили у Мінцифри.
Читайте також: Український стартап залучив $700 000
Етапи відбору
- Подання заявки через особистий кабінет на порталі УФС (розділ «Програми партнерів»).
- Перевірка відповідності умовам.
- Участь у пітч-дні перед експертним журі.
- Визначення складу делегації за результатами оцінювання. У фінальний склад делегації буде відібрано до 6 команд.
Українська делегація на NORDEEP 2025 організовується за підтримки ЄБРР і фінансується Швейцарією в межах Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР (донори Фонду: Ірландія, Італія, Корея, Люксембург, Норвегія, Сполучене Королівство, Сполучені Штати Америки, Швейцарія, Швеція, Японія та Тайвань Бізнес — Фонд Технічного Співробітництва ЄБРР).
Ініціативу реалізує YEP Accelerator у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів та проєктом Seeds of Bravery.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Український стартап Uniot переміг на YEP Accelerator Demo Day
Українські стартапи можуть залучити до €500 тис. від EIC
Український техностартап із екосистеми Brave1 залучив $1,5 млн