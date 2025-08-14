close-btn
Біткоїн досяг нового історичного максимуму: що буде далі

14.08.2025 10:00
Ольга Деркач

Біткоїн досяг нового історичного максимуму, і його наступний крок буде або стрімким зростанням у зону нових цінових рекордів, або паузою, щоб дати старт сезону альткоїнів, заявив піонер Біткоїна Самсон Моу

Уночі 14 серпня ціна BTC досягла нового рекорду — 124 457,12, що на 3,5% вище за показник попереднього дня. Це підняло загальну капіталізацію крипторинку до рекордних $4,26 трлн.

За словами Моу, зараз є два варіанти розвитку подій: «Ми або йдемо в режим Godzilla або Omega — висмоктуємо весь кисень з ринку, і альткоїни падають на 30–40%, або ж настає пік alt mania — масовий розпродаж, коли «дилема холдерів» виходить з рівноваги. У цьому випадку BTC короткочасно просідає, але потім знову йде вгору, коли альткоїни обвалюються».

Біткоїн-максималіст не втримався від критики Ethereum, порівнявши капіталізації і заявив, що «неможливо, щоб Ethereum коштував 4 600 000 BTC».

Що таке «дилема холдерів»

Моу вже говорив про цю концепцію, припускаючи, що інвестори в ETH незабаром почнуть фіксувати прибуток і повертати капітал у Біткоїн.

Він зазначив, що ETH буде важко оновити історичний максимум, адже «чим ближче ціна підходить до психологічної позначки, тим сильніший стимул продавати». Ця логіка, на його думку, не стосується Біткоїна.

За останні 30 днів ETH зріс на 58%, тоді як BTC додав лише 3,5%.

Цікаве по темі: Біткоїн вже понад рік не визнавали «мертвим»

Альткоїни перегріті

CEO Jan3 також заявив, що нові історичні максимуми Біткоїна ще попереду, але перед цим, ймовірно, буде відкат, оскільки «альткоїни зараз надто перегріті».

«Коли «манія альткоїнів» закінчиться, Біткоїн злетить. Так було завжди», — сказав він.

Домінування Біткоїна з кінця червня знизилося на близько 10%, і цього тижня впало нижче 60% вперше з січня. Історично різке падіння домінування BTC є сигналом наближення альтсезону.

Час DeFi

Деякі експерти погоджуються, що інтерес інвесторів до Біткоїна може охолонути, а у центр уваги вийде децентралізовані фінанси.

«Ми вважаємо, що ETH і токени DeFi й надалі показуватимуть кращу динаміку, чому сприяє регуляторне середовище та токенізація реальних активів (RWA)», — заявив інвестиційний директор Apollo Capital Генрік Андерссон.

За його словами, сукупна вартість, заблокована у DeFi, вже на піку і швидко зростає, що підживлює прибутки сектору.

«Ми входимо у нову парадигму, де BTC стає низьковолатильним активом — його річна 30-денна волатильність впала до 23%», — сказав він.

Директор LVRG Research Нік Рак додав, що BTC може консолідуватися поблизу поточних рівнів.

Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
