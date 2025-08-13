Ethereum наближається до рекорду: трейдери прогнозують $13 000 за ETH

Ethereum наближається до історичних максимумів, оскільки кілька бичачих сигналів створюють умови для ралі та відкриття нових цінових рівнів у найближчі дні

Ціна ETH готується побити історичний максимум

За даними Cointelegraph Markets Pro і TradingView, пара ETH/USD досягла внутрішньоденного максимуму $4 715 у середу, 13 серпня, трохи нижче історичного піку $4 867, зафіксованого в листопаді 2021 року.

«Попит на Ethereum продовжує зміцнюватися, а актив наближається до ATH», — зазначив постачальник ончейн-даних Glassnode.

Glassnode пояснив, що ETH «виступає індикатором для загальної динаміки альткоїнів», а його останні успіхи зараз підживлюють спекуляції щодо подальшого зростання.

Ця динаміка підтримується відновленням інвесторського попиту через притік капіталу в Ethereum-ETF. Ці інвестиційні продукти демонструють шість днів поспіль приток коштів на суму $2,3 млрд, причому 11 серпня було зафіксовано рекордний $1 млрд чистого притоку.

«Ще півмільярда в ETH ETF, 5-й за величиною день з моменту запуску», — повідомив президент NovaDius Нейт Джерачі.

Він додав, що це помітна зміна, адже «ETH ETF з початку липня залучили майже на $1,5 млрд більше, ніж BTC ETF». Крім того, казначейські компанії активно накопичують ETH, їхні активи перевищують $16,5 млрд.

Лідирує BitMine Immersion Technologies з 1,2 млн ETH ($5,33 млрд), за нею SharpLink Gaming з 598 800 ETH. Ether Machine тримає 345 400 ETH.

Більше 30% ETH заблоковані у стейкингу, тобто їх не можна продати негайно, що сигналізує про сильний потенціал для зростання ціни.

Транзакції Ethereum близькі до рекордних рівнів

Щоденна кількість транзакцій Ethereum у вівторок, 12 серпня, досягла майже рекордних 1,87 млн, а за липень 2025 року зафіксовано близько 50 млн транзакцій — найвищий показник за понад рік.

Разом із майже історичним максимумом загальної заблокованої вартості (TVL) у DeFi, що наразі становить $95 млрд при 61% ринкової частки, цей сплеск активності мережі свідчить про високий попит та реальну користь Ethereum.

Наскільки високо може піднятися ціна ETH

Наступним важливим бар’єром для ETH є рівень близько $4 700, поблизу історичного максимуму, за оцінками аналітиків.

«Ціна $4,7 тис. виділяється як ключовий опір для моніторингу. Рішучий прорив вище може сигналізувати про початок більш спекулятивної фази. Прорив вище $4 750 із збереженням імпульсу може запустити фазу цінового відкриття», — зазначив аналітик Cryptoquant CryptoOnchain у QuickTake-аналізі.

Щодо відкриття нових цінових рівнів, кілька аналітиків зазначають, що ETH може піднятися до позначки понад $10 000 на основі різних технічних сигналів.

Криптоінвестор і YouTuber DivXMaN зазначив, що хоча ціль $7 500 залишається актуальною, шлях відкриття ціни може привести до $13 000 на основі «попередніх бичачих ралі».

Джерело: Cointelegraph.