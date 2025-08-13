close-btn
PaySpaceMagazine

Ethereum наближається до рекорду: трейдери прогнозують $13 000 за ETH

13.08.2025 18:00
Ольга Деркач

Ethereum наближається до історичних максимумів, оскільки кілька бичачих сигналів створюють умови для ралі та відкриття нових цінових рівнів у найближчі дні

Ethereum наближається до рекорду: трейдери прогнозують $13 000 за ETH

Ethereum наближається до рекорду: трейдери прогнозують $13 000 за ETH Фото: pexels.com

Ціна ETH готується побити історичний максимум

За даними Cointelegraph Markets Pro і TradingView, пара ETH/USD досягла внутрішньоденного максимуму $4 715 у середу, 13 серпня, трохи нижче історичного піку $4 867, зафіксованого в листопаді 2021 року.

«Попит на Ethereum продовжує зміцнюватися, а актив наближається до ATH», — зазначив постачальник ончейн-даних Glassnode.

Glassnode пояснив, що ETH «виступає індикатором для загальної динаміки альткоїнів», а його останні успіхи зараз підживлюють спекуляції щодо подальшого зростання.

Ця динаміка підтримується відновленням інвесторського попиту через притік капіталу в Ethereum-ETF. Ці інвестиційні продукти демонструють шість днів поспіль приток коштів на суму $2,3 млрд, причому 11 серпня було зафіксовано рекордний $1 млрд чистого притоку.

«Ще півмільярда в ETH ETF, 5-й за величиною день з моменту запуску», — повідомив президент NovaDius Нейт Джерачі.

Він додав, що це помітна зміна, адже «ETH ETF з початку липня залучили майже на $1,5 млрд більше, ніж BTC ETF». Крім того, казначейські компанії активно накопичують ETH, їхні активи перевищують $16,5 млрд.

Лідирує BitMine Immersion Technologies з 1,2 млн ETH ($5,33 млрд), за нею SharpLink Gaming з 598 800 ETH. Ether Machine тримає 345 400 ETH.

Цікаве по темі: Біткоїн вже понад рік не визнавали «мертвим»

Більше 30% ETH заблоковані у стейкингу, тобто їх не можна продати негайно, що сигналізує про сильний потенціал для зростання ціни.

Ethereum наближається до рекорду: трейдери прогнозують $13 000 за ETH

Фото: coinmarketcap.com

Транзакції Ethereum близькі до рекордних рівнів

Щоденна кількість транзакцій Ethereum у вівторок, 12 серпня, досягла майже рекордних 1,87 млн, а за липень 2025 року зафіксовано близько 50 млн транзакцій — найвищий показник за понад рік.

Разом із майже історичним максимумом загальної заблокованої вартості (TVL) у DeFi, що наразі становить $95 млрд при 61% ринкової частки, цей сплеск активності мережі свідчить про високий попит та реальну користь Ethereum.

Наскільки високо може піднятися ціна ETH

Наступним важливим бар’єром для ETH є рівень близько $4 700, поблизу історичного максимуму, за оцінками аналітиків.

«Ціна $4,7 тис. виділяється як ключовий опір для моніторингу. Рішучий прорив вище може сигналізувати про початок більш спекулятивної фази. Прорив вище $4 750 із збереженням імпульсу може запустити фазу цінового відкриття», — зазначив аналітик Cryptoquant CryptoOnchain у QuickTake-аналізі.

Щодо відкриття нових цінових рівнів, кілька аналітиків зазначають, що ETH може піднятися до позначки понад $10 000 на основі різних технічних сигналів.

Криптоінвестор і YouTuber DivXMaN зазначив, що хоча ціль $7 500 залишається актуальною, шлях відкриття ціни може привести до $13 000 на основі «попередніх бичачих ралі».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Емітент USDC запустить новий блокчейн

Біткоїн-стратегія Майкла Сейлора принесла Strategy $30 млрд нереалізованого прибутку

Криптокити почали скуповувати сотні мільйонів XRP

Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Домінування Біткоїна падає попри зростання ціни: причини та прогнози 13.08.2025

Домінування Біткоїна падає попри зростання ціни: причини та прогнози
SEC підтвердила завершення судової справи проти Ripple 13.08.2025

SEC підтвердила завершення судової справи проти Ripple
Біткоїн вже понад рік не визнавали «мертвим» 12.08.2025

Біткоїн вже понад рік не визнавали «мертвим»
Емітент USDC запустить новий блокчейн 12.08.2025

Емітент USDC запустить новий блокчейн
Біткоїн-стратегія Майкла Сейлора принесла Strategy $30 млрд нереалізованого прибутку 12.08.2025

Біткоїн-стратегія Майкла Сейлора принесла Strategy $30 млрд нереалізованого прибутку
Криптокити почали скуповувати сотні мільйонів XRP 12.08.2025

Криптокити почали скуповувати сотні мільйонів XRP
Вибір редакції
Всі
«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
ТОП статей 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів

 Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів
ТОП статей 11.08.2025

Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів
Останні новини
Сьогодні  20:40

Сем Альтман планує створити конкурента Neuralink Ілона Маска

 Сьогодні  19:50

НБУ планує змінити вимоги до системи BankID

 Сьогодні  19:00

Українці можуть отримати до 16 млн грн на відновлення бізнесу

 Сьогодні  18:00

Ethereum наближається до рекорду: трейдери прогнозують $13 000 за ETH

 Сьогодні  17:00

Домінування Біткоїна падає попри зростання ціни: причини та прогнози

 Сьогодні  16:00

Потужні магнітні бурі накрили Землю: прогноз на кінець тижня

 Сьогодні  15:00

Мінцифри запустило Дія.Картку для всіх держвиплат

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.