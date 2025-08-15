PayPal і Circle інвестували в криптокомпанію Mesh

Інвестиційні підрозділи PayPal Ventures та Circle Ventures вклали кошти в Mesh, збільшивши загальний обсяг фінансування криптоплатіжної мережі до понад $130 млн

Розмір останнього раунду, що відбувся після залучення $82 млн у березні, не розкривається, але, за даними джерел, становить щонайменше $10 млн.

До раунду також долучилися Uphold, Mirana Ventures, SBI Investment, Overlook Ventures, Kingsway Capital, Moderne Ventures та CE-Ventures.

Mesh допомагає бізнесу інтегрувати перекази та платежі у криптовалюті безпосередньо в наявні платформи, усуваючи потребу користувачів перемикатися між сервісами.

Технологія Mesh стала основою для запуску PayPal Pay with Crypto — сервісу, що дозволяє оплачувати покупки широким спектром криптовалют та з підтримуваних гаманців.

Цікаве по темі: PayPal запускає інструмент для розрахунків у криптовалюті для бізнесу

Більша частина останнього раунду фінансування була проведена у стейблкоїні PayPal USD, а технологія Mesh забезпечила миттєвий переказ інвестицій.

Отримані кошти спрямують на прискорення глобальної експансії Mesh у сфері платежів, масштабування API, розвиток продуктів та підтримку сотень крипто- й платіжних платформ.

«У міру того, як криптовалюта стає мейнстримом, Mesh створює інфраструктурний рівень, що дозволяє компаніям вбудовувати криптоплатежі, перекази та комерційні сервіси прямо у свої застосунки. Ми посилюємо нашу підтримку, адже Mesh довела, що може забезпечити безпеку, відповідність вимогам і масштабованість, яких потребують підприємства», — зазначив партнер PayPal Ventures Амман Бхасін.

Нагадаємо, що компанія Circle, яка є емітентом стейблкоїна USDC, оголосила про плани запустити власний блокчейн першого рівня (layer-1, L1), сумісний з Ethereum Virtual Machine (EVM), пізніше цього року.

Джерело: Finextra.