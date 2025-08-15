close-btn
PaySpaceMagazine

PayPal і Circle інвестували в криптокомпанію Mesh

15.08.2025 14:00
Ольга Деркач

Інвестиційні підрозділи PayPal Ventures та Circle Ventures вклали кошти в Mesh, збільшивши загальний обсяг фінансування криптоплатіжної мережі до понад $130 млн

PayPal і Circle інвестували в криптокомпанію Mesh

PayPal і Circle інвестували в криптокомпанію Mesh Фото: freepik.com

Розмір останнього раунду, що відбувся після залучення $82 млн у березні, не розкривається, але, за даними джерел, становить щонайменше $10 млн.

До раунду також долучилися Uphold, Mirana Ventures, SBI Investment, Overlook Ventures, Kingsway Capital, Moderne Ventures та CE-Ventures.

Mesh допомагає бізнесу інтегрувати перекази та платежі у криптовалюті безпосередньо в наявні платформи, усуваючи потребу користувачів перемикатися між сервісами.

Технологія Mesh стала основою для запуску PayPal Pay with Crypto — сервісу, що дозволяє оплачувати покупки широким спектром криптовалют та з підтримуваних гаманців.

Цікаве по темі: PayPal запускає інструмент для розрахунків у криптовалюті для бізнесу

Більша частина останнього раунду фінансування була проведена у стейблкоїні PayPal USD, а технологія Mesh забезпечила миттєвий переказ інвестицій.

Отримані кошти спрямують на прискорення глобальної експансії Mesh у сфері платежів, масштабування API, розвиток продуктів та підтримку сотень крипто- й платіжних платформ.

«У міру того, як криптовалюта стає мейнстримом, Mesh створює інфраструктурний рівень, що дозволяє компаніям вбудовувати криптоплатежі, перекази та комерційні сервіси прямо у свої застосунки. Ми посилюємо нашу підтримку, адже Mesh довела, що може забезпечити безпеку, відповідність вимогам і масштабованість, яких потребують підприємства», — зазначив партнер PayPal Ventures Амман Бхасін.

Нагадаємо, що компанія Circle, яка є емітентом стейблкоїна USDC, оголосила про плани запустити власний блокчейн першого рівня (layer-1, L1), сумісний з Ethereum Virtual Machine (EVM), пізніше цього року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

PayPal запускає глобальну інтеграцію з цифровими гаманцями

Емітент стейблкоїна USDC виходить на біржу

PayPal запустив ШІ-систему виявлення шахрайства

Джерело: Finextra.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниPayPal
google news
Новини по темі
Капіталізація крипторинку досягла історичного максимуму: що далі 15.08.2025

Капіталізація крипторинку досягла історичного максимуму: що далі
Сезон альткоїнів вже зовсім близько — Coinbase 15.08.2025

Сезон альткоїнів вже зовсім близько — Coinbase
Рада не розглядатиме законопроєкт про крипторезерв через позицію НБУ — Гетманцев 14.08.2025

Рада не розглядатиме законопроєкт про крипторезерв через позицію НБУ — Гетманцев
BlackRock володіє криптоактивами на понад $100 млрд 14.08.2025

BlackRock володіє криптоактивами на понад $100 млрд
Біткоїн досяг нового історичного максимуму: що буде далі 14.08.2025

Біткоїн досяг нового історичного максимуму: що буде далі
Ethereum наближається до рекорду: трейдери прогнозують $13 000 за ETH 13.08.2025

Ethereum наближається до рекорду: трейдери прогнозують $13 000 за ETH
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

 «Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
ТОП статей 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
Останні новини
Сьогодні  19:40

У Prozorro призначили нового CEO

 Сьогодні  18:30

Бізнес і населення все частіше беруть кредити — НБУ

 Сьогодні  17:39

У керівництві НБУ відбулися зміни: Рожкова йде з посади

 Сьогодні  16:10

Як змінився портфель акцій Воррена Баффета у 2025

 Сьогодні  15:00

Капіталізація крипторинку досягла історичного максимуму: що далі

 Сьогодні  14:00

PayPal і Circle інвестували в криптокомпанію Mesh

 Сьогодні  12:00

Сезон альткоїнів вже зовсім близько — Coinbase

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.