Емітент стейблкоїна USDC виходить на біржу

Circle, емітент популярного стейблкоїна USDC, розпочав довгоочікуваний процес первинного публічного розміщення акцій (IPO), прагнучи залучити близько $624 млн, з попередньою оцінкою близько $6 млрд

Компанія, очолювана генеральним директором Джеремі Аллером, заявила що планує продати загалом 24 млн акцій класу А — 9,6 мільйона буде продано компанією, а ще 14,4 мільйона — існуючими акціонерами — за очікуваною ціною від $24 до $26 за акцію, що оцінює компанію в близько $5,65 млрд. З урахуванням випущених опціонів та інших акцій, оцінка компанії складе близько $6,7 млрд.

Компанія ARK Investment Management Кеті Вуд висловила зацікавленість у придбанні акцій на суму до $150 млн. Circle також заявила, що надасть андеррайтерам 30-денну опцію на придбання до 3,6 млн додаткових акцій.

Акції будуть котируватися на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером CRCL. Проспект IPO Circle був поданий до Комісії з цінних паперів і бірж на початку квітня.

USD Coin (USDC) від Circle має в обігу приблизно $62 млрд і становить близько 27% від загальної ринкової капіталізації стейблкоїнів, поступаючись 67% домінантності Tether. Однак цього року його ринкова капіталізація зросла на 40%, порівняно з 10% зростанням Tether.

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IPO Circle може мати інвестиційні наслідки для Coinbase, співзасновника USDC і основного розподільчого механізму для стейблкоїнів. Криптосервісна компанія та біржа має угоду про розподіл доходів з Circle на 50%, а також отримує 100% відсотків, зароблених продуктами USDC на платформі Coinbase.

Генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг заявив, що Coinbase має «амбітну мету» зробити USDC стейблкоїном № 1 у світі.

Історично стейблкоїни використовувалися в основному для торгівлі та як застава в децентралізованих фінансах (DeFi), і криптоінвестори уважно стежать за ними, щоб виявити ознаки попиту, ліквідності та активності на ринку. Останнім часом їхня здатність швидко і дешево переказувати долари через кордони стала більш популярною серед банків і фінтех-компаній.

Крім того, все голосніше лунають заяви про їхню здатність допомогти зберегти домінування долара США — шляхом експорту доларової утиліти на міжнародний рівень та забезпечення попиту на державні боргові зобов’язання США, які забезпечують майже всі стейблкоїни, номіновані в доларах.

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Джерело: CNBC.