5 альткоїнів, які готові до значного зростання — аналітик

Криптовалютний ринок готується до того, що деякі називають «можливістю покоління альткоїнів», а ключові сигнали та зміна потоку капіталу вказують на наближення альтсезону

На чолі цього заклику стоїть аналітик під псевдонімом Rekt Fencer, який нещодавно назвав кілька токенів, які, на його думку, готові до вибухового зростання в 50-100 разів, за умови збереження ринкової динаміки.

Теза Rekt Fencer ґрунтується на збігу макроекономічних і технічних показників. Головним серед них є зростання пропозиції стейблкоїнів, провідного показника, який часто інтерпретується як прихована купівельна спроможність.

«Чим більше капіталу надходить на ринок, тим очевидніше: інвестори повертаються до ризикованих активів, — зазначив аналітик. — Час альткойнів настає швидше, ніж ви думаєте».

Він також поділився серією графіків, які показують, що загальна пропозиція стейблкоїнів зросла з близько $50 млрд на початку 2021 року до майже $250 млрд до середини 2025 року. Цей приплив, на його думку, відображає зростання готовності капіталу входити в більш ризикові позиції з альткоїнами.

Його думку підтверджує одночасне падіння домінування Біткоїна, яке за останні тижні знизилося з 65,4% до 61,2%. Співвідношення ETH/BTC Ethereum також відновилося з п’ятирічного мінімуму 0,018 до 0,025, перервавши трирічний спад і створивши ситуацію, яка історично була передумовою для зростання альткоїнів.

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«Домінування BTC на стороні пропозиції, ETH/BTC на стороні попиту. Саме ця модель спровокувала останній зліт альткоїнів», — написав Rekt Fencer.

Зміна потоків свідчить про те, що інвестори починають переходити на альткойни, і в цьому контексті аналітик виділив п’ять токенів, які, на його думку, можуть очолити зростання.

Першим вибором Rekt Fencer став Grass (GRASS). На момент написання він торгувався по $2,37, знизившись на 1,5% за останні 24 години. Однак за останній тиждень альткоїн все ж подорожчав майже на 12%, а за 30 днів — майже на 50%, оскільки інвестори роблять ставку на децентралізовану інфраструктуру.

Його другим вибором став Pendle (PENDLE), який посідає 131 місце за ринковою капіталізацією. Цей альткоїн пропонує доступ до токенізованих ф’ючерсів на дохід і зараз торгується на рівні близько $4,51. За останні сім днів його вартість підскочила більш ніж на 17%, додавши 0,4% за 24 години.

Однак, якщо поглянути на загальну картину, останні 12 місяців не були особливо сприятливими: за даними, за цей час його ціна впала майже на 36%. Проте за останні 30 днів PENDLE продемонстрував значно кращі результати, піднявшись майже на 30% на хвилі загального відродження децентралізованих фінансів (DeFi).

Ще одним фаворитом DeFi у списку Rekt є Ondo (ONDO). З ціною $0,9509 долара і оцінкою в $3 млрд, він демонструє стабільне зростання на тлі зростаючого попиту на токенізацію реальних активів (RWA). Однак його останні цінові коливання не варті особливої уваги. За останні 24 години і за останні сім днів актив подешевшав приблизно на 2%, а за 12 місяців — на 24,5%.

Ethena (ENA), яка зараз коштує $0,39 і має ринкову капіталізацію $2,3 млрд, пропонує синтетичний долар з прибутковістю через дельта-нейтральні позиції stETH. Це четвертий токен, який, на думку аналітика, очолить наступний сезон альткоїнів. Хоча його ціна залишалася стабільною протягом останніх семи днів, існує думка, що корисність протоколу може спричинити переоцінку, якщо настрої ринку зміняться на ризикові.

Нарешті, Sei (SEI), нативний токен мережі Sei Network, завершує список Rekt Fencer. Незважаючи на падіння на понад 59% у порівнянні з минулим роком, монета все ж змогла продемонструвати зростання на 10,7% за останній місяць, а експерт вважає, що її високошвидкісна архітектура та фокус на DEX можуть зробити її кандидатом на відновлення.

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Джерело: Crypto Potato.