Бичачий імпульс Біткоїна лише починається — Santiment

Зниження середнього «віку» долара Біткоїна повторює минулі цикли зростання і вказує на продовження сильної динаміки цього тижня

У той час як криптовалюта коливається поблизу свого нещодавно встановленого історичного максимуму, нові дані вказують на зміни в поведінці власників біткоїнів і сильний потенціал для подальшого зростання протягом тижня.

Згідно з останнім постом Santiment, важливим сигналом на ланцюжку, що підтверджує цей бичачий імпульс, є зниження середнього «віку» долара Біткоїна. Історично ця тенденція збігається з основними циклами зростання.

Mean Dollar Age (MDA) — це показник, який використовується у сфері криптовалют для оцінки середнього «віку» кожного долара, вкладеного в актив. Інакше кажучи, він показує, як довго кошти (в доларовому еквіваленті) залишаються у криптовалюті без переміщення.

За останні п’ять років відбулося три великих бичачих цикли, і Santiment виявив, що кожен з них супроводжувався помітним зниженням MDA BTC. З 16 квітня цей показник знизився з 441 до 429 днів, що свідчить про те, що довго неактивні кити починають рухати свої запаси.

Повернення цих старих монет в активний обіг підкріплює думку про те, що ринок перебуває в «безпрецедентній» фазі зростання. Насправді, ця фаза може стати однією з найважливіших в історії Біткоїна.

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На підтвердження цього, аналіз Glassnode показав, що, незважаючи на ATH Біткоїна, обсяг реалізованого прибутку склав лише $1 млрд, що менше половини від $2,10 млрд, які були зафіксовані, коли Біткоїн вперше перетнув позначку в $100 000 у грудні 2024 року.

Розподіл монет за віком показує, що короткострокові трейдери домінують в активності: частка BTC віком до 1 місяця зросла з 44,6% до 76,9%, а частка активів віком понад 6 місяців знизилася з 24,7% до 13,4%. Це свідчить про те, що довгострокові власники в цілому утримуються від розподілу монет на поточних рівнях, що вказує на більш сильну впевненість і зменшення спекулятивної поведінки.

Останні дані CryptoRank підкреслили зростання макроекономічної кореляції. Цінові коливання Біткоїна все більше відображають тенденції світової грошової маси M2. Зараз Біткоїн, який є п’ятим за ринковою капіталізацією активом, здається, більш тісно слідує загальним тенденціям ліквідності.

Діаграма містить 10-тижневий прогноз M2, який історично є провідним індикатором для криптовалюти. Це свідчить про те, що зміни в глобальній ліквідності передують змінам ціни Біткоїна. З огляду на поточний прогноз M2, який вказує на продовження зростання, дані сигналізують про потенційний стійкий ріст криптовалюти в найближчій перспективі.

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Джерело: Crypto Potato.