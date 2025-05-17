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5 причин, чому вам потрібно мати хоча б 1 Біткоїн

17.05.2025 13:00
Ольга Деркач
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Не кожен інвестор готовий йти на ризик, пов’язаний із волатильністю криптовалют, але важко заперечити результати, якщо порівнювати їх із традиційними індексами, такими як S&P 500 чи Nasdaq Composite. Нещодавно Біткоїн знову перевищив позначку $100 000 і може зрости ще більше.

5 причин, чому вам потрібно мати хоча б 1 Біткоїн

5 причин, чому вам потрібно мати хоча б 1 Біткоїн Фото: pixabay.com

Якщо ви досі вагаєтесь, ось кілька аргументів на користь першого кроку.

  1. Біткоїн демонструє сильні довгострокові результати.

Хоча BTC не генерує виручки чи прибутку, як публічні компанії, його доходність говорить сама за себе. За останній рік криптовалюта зросла на 68%, а за п’ять років — на 978%.

Для порівняння, S&P 500 та Nasdaq Composite за п’ять років навіть не подвоїлися. Біткоїн довів, що може бути ефективним інструментом примноження капіталу. Попри відсутність гарантій, саме довгострокові результати часто використовують для оцінки привабливості активу — і Bitcoin утримує цю позицію вже тривалий час.

  1. Великі гравці вже на ринку.

2024 рік став переломним для Біткоїна — 11 січня почалися торги спотовими біткоїн-ETF. Їх запустили великі фінансові установи: BlackRock, Fidelity, ARK Invest, VanEck та Grayscale.

Залучення таких гравців означає додатковий приплив капіталу, що підвищує ціну провідної монети. Крім того, ETF зробили криптовалюту доступнішою для роздрібних інвесторів — і ця тенденція може підштовхнути ріст активу в майбутньому.

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  1. Стратегічні резерви Біткоїна.

Президент Дональд Трамп власним указом створив стратегічний резерв BTC. Це може стимулювати попит на криптовалюту та призвести до стабільного зростання вартості монети у майбутньому.

Попри те, що про цей резерв говорять вже не вперше, ініціатива починає набирати обертів і на рівні окремих штатів. Наприклад, Аризона стала другим штатом США, який створив власний резерв Біткоїна. Очікується, що цю практику можуть запозичити й інші регіони — а кожне рішення супроводжується новими закупівлями криптовалюти.

  1. Захист від інфляції.

Біткоїн часто розглядають як актив, здатний захистити заощадження від інфляції. Це особливо актуально в умовах, коли центробанки активно друкують гроші. Загальна емісія BTC обмежена 21 мільйоном монет, і її неможливо збільшити — це ключова перевага монети.

Інвестори, які шукають актив із потенціалом захисту купівельної спроможності, можуть розглядати Біткоїн як альтернативу традиційним інструментам.

  1. Ідея універсальної валюти.

Біткоїн дає змогу уникати валютних комісій під час міжнародних поїздок. Наприклад, американцю доводиться сплачувати комісію при конвертації доларів у фунти, а потім — у євро при поїздці до Європи. Аналогічні витрати виникають і при розрахунках карткою.

У випадку з BTC цих витрат немає — його можна використовувати без додаткових зборів. Саме це робить ідею глобальної цифрової валюти привабливою для активних мандрівників і бізнесу.

Хоча Bitcoin ще не досяг масштабу традиційних валют, його потенціал як універсального платіжного засобу залишається суттєвим, і саме це може підтримати його зростання у майбутньому.

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Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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