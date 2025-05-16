В Україні хочуть створити національний біткоїн-резерв

Українська влада розглядає можливість формування державного стратегічного резерву у біткоїнах

Інформацію про це підтвердив у коментарі для Incrypted перший заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. За його словами, найближчим часом до Верховної Ради буде подано відповідний законопроєкт — наразі документ ще доопрацьовується.

Ще на початку лютого 2025 року Железняк уже анонсував розробку законодавчої ініціативи, яка відкриє шлях до створення крипторезервів на державному рівні. Тоді він обмежився загальною заявою.

«Ми скоро внесемо від індустрії законопроєкт про можливість робити крипторезерви», — сказав тоді Железняк.

Зі свого боку, регіональний голова Binance у країнах Центральної та Східної Європи, Центральної Азії й Африки Кирило Хом’яков підтримав ідею створення крипторезерву в Україні, зазначивши, що компанія позитивно оцінює такий крок.

Цікаве по темі: Регулювання та оподаткування віртуальних активів в Україні: огляд законопроєкту

«Створення такого резерву вимагатиме значних змін у законодавстві, що вказує на те, що цей процес не буде швидким. Ще одним позитивним аспектом є те, що ця ініціатива, ймовірно, приведе до більшої ясності у регулюванні криптоактивів в Україні, оскільки уряду необхідно буде чіткіше сформулювати свою позицію щодо цього питання», — сказав Хом’яков.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про оподаткування криптовалюти та рекомендував його до першого читання. В ньому передбачається визначення віртуального активу, як особливого виду цифрового об’єкта (майна), який існує в електронній формі завдяки технології розподіленого реєстру (блокчейну).

Раніше ми писали, як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів. Останні декілька місяців питання ринку віртуальних активів в Україні набирає обертів, що, зокрема, пов’язано з активними діями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Щоб дізнатися більше про те, як відбуватиметься регулювання цієї галузі, який вплив вона матиме на ринок капіталу та яке майбутнє українського крипторинку, ми звернулися за коментарями до НКЦПФР.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

OpenAI запускає GPT-4.1 для всіх передплатників ChatGPT

НКЦПФР передала зауваження до законопроєкту про віртуальні активи в Україні

У Дії зʼявилися нові військові облігації