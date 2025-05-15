OpenAI запускає GPT-4.1 для всіх передплатників ChatGPT

Компанія OpenAI робить GPT-4.1, останнє доповнення до своєї колекції моделей штучного інтелекту (ШІ), доступним для всіх своїх платних користувачів

Впровадження для користувачів ChatGPT Plus, Pro та Team розпочинається одразу, а користувачі Enterprise та Edu повинні будуть почекати кілька тижнів, щоб отримати доступ.

Після того, як GPT-4.1 стане доступним, його можна буде вибрати в спадному меню «більше моделей» у вікні вибору моделі.

Ця версія чат-бота ChatGPT була впроваджена в API для розробників компанії минулого місяця і пропонує підвищення швидкості та ефективності порівняно з моделлю GPT-4.5, яку вона замінила.

Цього року OpenAI оновлює моделі з шаленою швидкістю; GPT-4.5 дебютувала лише в лютому, а вже поступається новій версії.

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Компанія також має міні-версію GPT-4.1, яка замінить поточну невелику модель GPT-4o mini. Це оновлення буде доступне для всіх рівнів, включаючи безкоштовний. GPT-4.1 mini стане запасним варіантом для безкоштовних користувачів, коли вони досягнуть обмеження доступу до більш потужної моделі GPT-4o.

Нагадаємо, що компанія OpenAI оголосила про масштабне оновлення функції пошуку в ChatGPT, додавши можливість зручно шукати товари та купувати їх безпосередньо через чат. Нововведення доступне для користувачів GPT-4o — як Pro та Plus, так і безплатної версії, а також для тих, хто користується ChatGPT без реєстрації.

Раніше ми писали, що OpenAI була б зацікавлена у купівлі Google Chrome, якщо антимонопольним органам вдасться змусити підрозділ Alphabet, продати популярний веббраузер в рамках спроби відновити конкуренцію в пошуку.

Крім того, OpenAI може створити власну соціальну мережу. Проєкт наразі перебуває на ранньому етапі. OpenAI тестує базовий прототип, що поєднує можливості генерації зображень через ChatGPT, а також елементи соціальної стрічки.

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Джерело: Engadget.