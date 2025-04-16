OpenAI може створити власну соціальну мережу

Компанія OpenAI працює над власною соціальною мережею, схожою на X (колишній Twitter), згідно з даними кількох обізнаних джерел

Про це йдеться у матеріалі The Verge.

Як розповідають джерела, проєкт наразі перебуває на ранньому етапі. OpenAI тестує базовий прототип, що поєднує можливості генерації зображень через ChatGPT, а також елементи соціальної стрічки.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман, зазначається у публікації, приватно просив зовнішніх експертів дати зворотний зв’язок щодо проєкту. Поки що незрозуміло, чи планує OpenAI випустити цю соціальну мережу як окремий застосунок, чи інтегрувати її у ChatGPT — який минулого місяця став найзавантажуванішим застосунком у світі. Представник OpenAI не відповів на запит журналістів до моменту публікації.

Запуск соціальної мережі, ймовірно, ще більше загострить суперництво Альтмана з Ілоном Маском. У лютому, після того, як Маск зробив небажану пропозицію купити OpenAI за $97,4 мільярда, Альтман відповів: «Ні, дякую, але якщо хочеш — ми можемо купити Twitter за $9,74 мільярда».

Вихід на ринок соціальних мереж також створює конфлікт інтересів між OpenAI та Meta, яка, як повідомляється, планує додати соціальну стрічку до свого окремого застосунку з AI-асистентом. Коли кілька місяців тому з’явились перші повідомлення про те, що Meta розробляє конкурента ChatGPT, Альтман відповів у X: «Окей, можливо, ми й справді зробимо соцмережу».

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Соціальний застосунок також дозволив би OpenAI отримувати унікальні дані в реальному часі — подібно до тих, якими вже володіють X та Meta, — для навчання власних моделей штучного інтелекту. Grok від Маска, наприклад, показує контент зі стрічки X у своїх результатах (нещодавно Маск навіть об’єднав X і xAI в одну компанію), а Meta навчає модель Llama на величезному обсязі даних своїх користувачів.

Одна з ідей, закладених у прототипі OpenAI, за чутками, полягає у тому, щоб допомогти людям ділитися якіснішим контентом за допомогою ШІ.

«Інтеграція Grok із X змусила всіх заздрити, — говорить співробітник однієї з великих AI-лабораторій, йдеться у матеріалі The Verge. — Особливо як люди створюють вірусні твіти, змушуючи його говорити якусь дурницю».

У OpenAI зараз дуже багато проєктів, і незрозуміло, чи побачить цей задум соціальної мережі колись світ. Але сам факт його існування всередині компанії свідчить про те, як OpenAI мислить у напрямі розширення в умовах величезних очікувань щодо її майбутнього зростання.

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