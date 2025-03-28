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Тренд на ШІ-зображення від ChatGPT «плавить» графічні процесори OpenAI

28.03.2025 16:00
Микола Деркач
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Генеральний директор OpenAI Сем Альтман у четвер оголосив, що надмірне, а подекуди навіть вірусне використання оновленої функції створення зображень у ChatGPT перевантажує сервери компанії

Тренд на ШІ-зображення від ChatGPT «плавить» графічні процесори OpenAI

Тренд на ШІ-зображення від ChatGPT «плавить» графічні процесори OpenAI Фото: chatgpt.com

«Дуже приємно бачити, як людям подобаються зображення в ChatGPT, але наші графічні процесори плавляться», — написав Альтман у четвер у соцмережі X, додавши, що компанія тимчасово обмежить використання функції, поки працює над підвищенням її ефективності.

Обмеження торкнуться функції, яка з вівторка дозволяє створювати зображення безпосередньо в ChatGPT. Компанія презентувала цей якісний інструмент як засіб для створення всього — від діаграм, інфографіки й логотипів до візитівок та стокових фото. Функція також дозволяє використовувати наявне зображення як основу для мистецького твору — наприклад, створення індивідуального портрета домашньої тварини або редагування професійного фото.

Функцію генерації зображень почали поступово запускати для користувачів тарифів ChatGPT PLUS, Pro та Team із вівторка, а також для користувачів безкоштовної версії, якщо вони використовують модель GPT-4o. Користувачі тарифів ChatGPT Enterprise та Edu отримають доступ наступного тижня, зазначили в компанії.

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З вівторка у соцмережах, зокрема X, почали вірусно поширюватися аніме-стилізовані зображення, створені на основі завантажених фото користувачів. Альтман, наприклад, змінив свою фотографію профілю в X на зображення, згенероване новою функцією.

Одним із перших успішних продуктів компанії була модель Dall-E, представлена у 2021 році. Вона стала однією з перших ШІ-систем для генерації зображень і була інтегрована в ChatGPT у 2023 році.

За словами Альтмана, користувачі безкоштовної версії ChatGPT незабаром зможуть створювати до трьох зображень на день.

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Допоміжні матеріали: cnbc.com.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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