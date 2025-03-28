Тренд на ШІ-зображення від ChatGPT «плавить» графічні процесори OpenAI

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман у четвер оголосив, що надмірне, а подекуди навіть вірусне використання оновленої функції створення зображень у ChatGPT перевантажує сервери компанії

«Дуже приємно бачити, як людям подобаються зображення в ChatGPT, але наші графічні процесори плавляться», — написав Альтман у четвер у соцмережі X, додавши, що компанія тимчасово обмежить використання функції, поки працює над підвищенням її ефективності.

it’s super fun seeing people love images in chatgpt. but our GPUs are melting. we are going to temporarily introduce some rate limits while we work on making it more efficient. hopefully won’t be long! chatgpt free tier will get 3 generations per day soon. — Sam Altman (@sama) March 27, 2025

Обмеження торкнуться функції, яка з вівторка дозволяє створювати зображення безпосередньо в ChatGPT. Компанія презентувала цей якісний інструмент як засіб для створення всього — від діаграм, інфографіки й логотипів до візитівок та стокових фото. Функція також дозволяє використовувати наявне зображення як основу для мистецького твору — наприклад, створення індивідуального портрета домашньої тварини або редагування професійного фото.

Функцію генерації зображень почали поступово запускати для користувачів тарифів ChatGPT PLUS, Pro та Team із вівторка, а також для користувачів безкоштовної версії, якщо вони використовують модель GPT-4o. Користувачі тарифів ChatGPT Enterprise та Edu отримають доступ наступного тижня, зазначили в компанії.

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З вівторка у соцмережах, зокрема X, почали вірусно поширюватися аніме-стилізовані зображення, створені на основі завантажених фото користувачів. Альтман, наприклад, змінив свою фотографію профілю в X на зображення, згенероване новою функцією.

Одним із перших успішних продуктів компанії була модель Dall-E, представлена у 2021 році. Вона стала однією з перших ШІ-систем для генерації зображень і була інтегрована в ChatGPT у 2023 році.

За словами Альтмана, користувачі безкоштовної версії ChatGPT незабаром зможуть створювати до трьох зображень на день.

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Допоміжні матеріали: cnbc.com.