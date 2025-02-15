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OpenAI планує завершити розробку свого першого ШІ-чипа вже цього року

15.02.2025 13:00
Ольга Деркач
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Компанія OpenAI просувається вперед у своєму плані зменшити залежність від Nvidia для постачання чипів, і розробляє перше покоління власних чипів

OpenAI планує завершити розробку свого першого ШІ-чипа вже цього року

OpenAI планує завершити розробку свого першого ШІ-чипа вже цього року Фото: freepik.com

Виробник ChatGPT завершить розробку свого першого власного чипа в найближчі кілька місяців і планує відправити його на виробництво в Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Процес відправки першого проєкту через фабрику з виробництва мікросхем називається «taping out».

Джерела говорять, що OpenAI знаходиться на шляху до досягнення своєї амбітної мети — масового виробництва на TSMC в 2026 році. Типовий процес тейп-ауту коштує десятки мільйонів доларів, а виробництво готового чипа займе близько шести місяців, якщо тільки OpenAI не заплатить значно більше за прискорене виробництво. Немає жодних гарантій, що чип буде функціонувати після першого ж разу, і в разі невдачі компанії доведеться діагностувати проблему і повторити етап.

Усередині OpenAI чип розглядається як стратегічний інструмент для посилення переговорних важелів OpenAI з іншими постачальниками чипів. Після першого чипа інженери OpenAI планують розробляти все більш досконалі процесори з більш широкими можливостями з кожною новою ітерацією.

Якщо перша версія пройде успішно, це дасть змогу почати серійне виробництво свого першого чипа.

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Чип розробляється власною командою OpenAI під керівництвом Річарда Хо, яка за останні місяці подвоїлася до 40 осіб, у співпраці з Broadcom. Хо приєднався до OpenAI більше року тому з Alphabet, де він допомагав керувати програмою створення власної мікросхеми ШІ для пошукового гіганта.

Команда Хо менша, ніж масштабні зусилля таких технологічних гігантів, як Google або Amazon. За даними галузевих джерел, обізнаних з бюджетами на розробку мікросхем для амбітної, масштабної програми, одна версія мікросхеми може коштувати $500 млн. Ці витрати можуть подвоїтися, якщо створити необхідне програмне забезпечення та периферійні пристрої навколо нього.

Але зростання витрат і залежність від одного постачальника призвели до того, що великі клієнти, такі як Microsoft, Meta, а тепер і OpenAI, почали шукати внутрішні або зовнішні альтернативи чипам Nvidia.

За словами джерел, власний ШІ-чип OpenAI, хоча і здатний як навчати, так і запускати ШІ-моделі, спочатку буде розгорнутий в обмеженому масштабі, і в першу чергу для запуску ШІ-моделей. Чип матиме обмежену роль в інфраструктурі компанії.

За словами джерел, чип має загальновживану архітектуру систолічного масиву з високошвидкісною пам’яттю (HBM), яку також використовує Nvidia для своїх чипів, і широкі мережеві можливості.

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Джерело: Reuters.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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