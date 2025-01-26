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OpenAI представила першого автоматизованого ШІ-агента

26.01.2025 13:00
Ольга Деркач
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OpenAI виводить свого чат-бота ChatGPT на новий рівень, додаючи функцію для автоматизації таких завдань, як планування відпустки, заповнення форм, бронювання столиків у ресторанах і замовлення продуктів

OpenAI представила першого автоматизованого ШІ-агента

OpenAI представила першого автоматизованого ШІ-агента Фото: pexels.com

Новий інструмент отримав назву Operator. OpenAI описує його як «агента, який може виходити в інтернет і виконувати завдання за вас», і додає, що він навчений взаємодіяти з «кнопками, меню і текстовими полями, які люди використовують щодня» в інтернеті.

Він також може ставити додаткові запитання для подальшої персоналізації завдань, які він виконує, наприклад, щодо інформації для входу на інші вебсайти. Користувачі можуть у будь-який момент взяти екран під свій контроль.

«Operator — один з наших перших ШІ-агентів, здатних самостійно виконувати роботу за вас, — написала OpenAI. — Ви даєте йому завдання, і він його виконує».

Наразі Operator доступний тільки для користувачів ChatGPT Pro в США. Його можна знайти на сайті Operator.ChatGPT.com. OpenAI заявила, що з часом планує розширити доступ для користувачів Plus, Team і Enterprise, а також інтегрувати Operator в ChatGPT. Компанія також повідомила, що наразі має проблеми з деякими завданнями, такими як управління календарями та створення слайд-шоу.

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OpenAI заявила, що користувачі можуть відмовитися від збору деяких навчальних даних компанії, вимкнувши опцію «покращувати модель для всіх» в ChatGPT, що означає, що дані в Operator не будуть використовуватися для тренування її моделей. Компанія також заявила, що користувачі можуть видалити всі дані вебперегляду і вийти з усіх сайтів «одним клацанням миші» в розділі «Конфіденційність».

Operator безпосередньо конкурує з більш раннім релізом від Anthropic, стартапу штучного інтелекту за підтримки Amazon, що стоїть за чат-ботом Claude, який був заснований колишніми керівниками досліджень OpenAI.

У жовтні Anthropic представила функцію «Використання комп’ютера », яка дозволяє своїм ШІ-агентам використовувати комп’ютери, як люди, для виконання складних завдань.

Прогнозується, що ринок генеративного ШІ, який включає OpenAI і Anthropic, а також Google, Amazon, Microsoft і Meta, перевищить $1 трлн доходу протягом десятиліття.

Нагадаємо, що OpenAI не запустила анонсований інструмент для захисту авторських прав. Ще в травні 2024 року компанія OpenAI заявила, що розробляє інструмент, який дозволить авторам вказувати, як вони хочуть, щоб їхні твори були включені або виключені з навчальних даних штучного інтелекту. Але через сім місяців ця функція так і не побачила світ.

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Джерело: CNBC.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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