OpenAI відкрила ранній доступ до нових ШІ-моделей

OpenAI пропонує дослідникам з безпеки та захисту ранній доступ до наступних передових моделей компанії серії o3

В повідомленні OpenAI йдеться, що ця програма раннього доступу доповнює вже наявний процес тестування передових моделей. Він охоплює детальне внутрішнє тестування безпеки, зовнішні команди, такі як мережа Red Teaming Network, і співпрацю зі сторонніми приватними та державними організаціями.

OpenAI сподівається, що це тестування допоможе побачити свіжі перспективи, поглибити розуміння ризиків, розробити нові оцінки і виділити області для просування досліджень в області безпеки.

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Особливістю o3 є вдосконалена інтеграція з великими базами знань та здатність до контекстного навчання. Серія o3 створена не тільки для покращення продуктивності, але й для врахування етичних і соціальних аспектів використання ШІ.

Зацікавлені в участі фахівці можуть подати заявки до 10 січня 2025 року на сайті OpenAI. Компанія заохочує розробку нових методів оцінки, демонстрацій потенційно ризикованих можливостей та інших досліджень, що сприятимуть підвищенню безпеки та надійності ШІ.

«Ми сподіваємося, що ці ідеї допоможуть зробити цінні висновки та сприятимуть розширенню меж досліджень безпеки в ширшому сенсі. Це не є заміною нашим офіційним випробуванням на безпеку або процесам створення червоних команд», — зазначили в компанії.

Нагадаємо, компанія OpenAI відкрила доступ до генератора відеороликів на базі штучного інтелекту (ШІ) Sora. OpenAI вперше представила Sora в лютому, але він був доступний лише обраним художникам, кінорежисерам і тестувальникам безпеки.

Sora відомий як генератор текст-відео, ШІ-інструмент, який може створювати відеокліпи на основі письмових підказок користувача.

Також ми писали, що OpenAI представила нову версію ChatGPT. OpenAI представила новий, більш дорогий рівень для свого флагманського чат-бота ChatGPT, який вміє «міркувати».

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