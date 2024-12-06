OpenAI представила нову версію ChatGPT

OpenAI представила новий, більш дорогий рівень для свого флагманського чат-бота ChatGPT, який вміє «міркувати»

Компанія випустила повну версію моделі o1 (замість o1-preview), яка спочатку була випущена як обмежена попередня версія у вересні (під кодовою назвою Strawberry). Нова модель буде доступна для користувачів ChatGPT Plus і Team одразу, а користувачі Enterprise і Edu отримають доступ до неї з наступного тижня.

Компанія також представила ChatGPT Pro, новий рівень підписки вартістю $200 на місяць, який включає необмежений доступ до OpenAI o1, GPT-4o і розширеного голосового режиму. Він також включає версію o1, ексклюзивну для Pro-користувачів, яка використовує більше обчислень для надання найкращих відповідей на найскладніші проблеми. Компанія продовжить пропонувати рівень Plus за $20 на місяць, який включає ранній доступ до нових функцій, доступ до всіх моделей компанії тощо.

Раніше стало відомо про плани стартапу розпочати 12-денний період анонсів нових функцій, продуктів і демо-версій, серед яких — довгоочікуваний інструмент штучного інтелекту Sora для перетворення тексту у відео від OpenAI і нова модель.

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Компанія заявила, що в порівнянні з o1-preview, користувачі можуть розраховувати на швидшу, потужнішу і точнішу модель, яка краще справляється з кодуванням і математикою.

Вона також може надавати «аргументовані» відповіді на зображення. OpenAI обіцяє, що його навчили бути більш лаконічним, що має призвести до швидшого часу відгуку, ніж у o1-preview.

OpenAI планує додати в ChatGPT підтримку вебперегляду, завантаження файлів і багато іншого, хоча поки що не визначено часових рамок для цих змін.

Компанія також оголосила про грантову програму ChatGPT Pro, в рамках якої було надано 10 грантів на використання ChatGPT Pro медичним дослідникам у провідних установах, з планами щодо додаткових грантів у різних дисциплінах.

Нагадаємо, що OpenAI хоче створити власний браузер з ChatGPT. OpenAI обговорювала пошуковий продукт з розробниками вебсайтів і застосунків, такими як Conde Nast, Redfin, Eventbrite і Priceline. Цей крок може зіштовхнути компанію, очолювану Семом Альтманом, з Google, яка контролює левову частку ринку браузерів і пошукових систем.

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За матеріалами: The Verge.