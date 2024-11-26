OpenAI почне сплачувати «податок на Google» з 2025 року

Технологічна компанія OpenAI з наступного року стане платником податку на додану вартість (ПДВ) в Україні, про що вже повідомила своїх клієнтів

OpenAI зробила розсилку серед українських користувачів платних акаунтів ChatGPT, де повідомила про запровадження ПДВ з 1 січня 2025 року. Це крок зумовлений виконанням норм українського закону №1525-IX, відомого як «податок на Google».

Скриншот повідомлення опублікував в Telegram заступник голови податкового комітету Верховної Ради, народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з розсилкою, українські користувачі платних сервісів ChatGPT повинні оновити облікові записи в розділі Tax Status and ID та надати свій ПДВ-номер, щоб уникнути додаткової сплати податків. Ті, хто не надасть дійсний податковий номер у встановлений термін, будуть сплачувати додатковий ПДВ у розмірі 20% з рахунків-фактур.

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Нові правила стосуються всіх користувачів платних сервісів OpenAI, включаючи ChatGPT Plus та API-доступ до моделей штучного інтелекту. Компанія вже розпочала інформування своїх клієнтів та оновлення системи для відображення нових податкових вимог. Журналісти PaySpace Magazine перевіряють інформацію та пізніше нададуть уточнені дані.

Також очільник податкового комітету ВР Данило Гетманцев в коментарі Forbes уточнив, що OpenAl вже стала на облік в Україні. Компанія офіційно є платником ПДВ з 12 листопада 2024 року. OpenAl буде звітувати по сплаті «податку на Google» за четвертий квартал цього року вже у 2025-му.

Нагадаємо, завершено кампанію декларування зобов’язань з ПДВ за перше півріччя 2024-го нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам.

Загалом за цей період відзвітували 122 платників цього податку, які задекларували 5,289 млрд грн в еквіваленті, зокрема 56,9 млн євро та 68,4 млн доларів. Лідери серед платників ПДВ з цифрових послуг не змінилися. Першість зберегли світові гіганти:

Google;

Apple;

Meta Platforms;

Valve Corpotation;

Etsy.

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