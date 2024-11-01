Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася — НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 жовтня 2024 року скоротилася до 32,3%, або на 5 відсоткових пункти порівняно з показником станом на початок року

Обсяг непрацюючих кредитів (NPL) знизився за дев’ять місяців 2024 року на 6,9 млрд грн і становить 415,5 млрд грн. Основні чинники цього скорочення:

зростання обсягів гривневих кредитів високої якості з боку банків, що стало можливим завдяки поступовому відновленню попиту на кредити та покращенню умов кредитування, зокрема зниженню кредитних ставок до рівнів, які спостерігалися наприкінці “доковідного” 2019 року. Протягом дев’яти місяців 2024 року валові кредити в банківській системі збільшилися на 154 млрд грн, або на 13,6%;

списання непрацюючих кредитів, переважно роздрібних, частка яких зменшилася на 5,9 в. п. до 17,6%. Також покращилася якість врегулювання корпоративних боргів: частка NPL у кредитах бізнесу знизилася на 3,4 в. п. до 40,7%.

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Скорочення частки непрацюючих кредитів зафіксовано в усіх групах банків: у приватних українських банках — до 12,8%, у банках з іноземним капіталом — до 12,7%, у державних — до 45,0%.

Водночас, без врахування боргів колишніх власників ПриватБанку та старих боргів часів до оздоровлення банківської системи під час кризи 2015-2017 років частка непрацюючих кредитів станом на 1 жовтня становить 27,8% в державних банках та 20,9% — в цілому в банківській системі.

За результатами щоквартального Опитування про умови банківського кредитування, банки очікують на подальше зростання обсягів кредитування бізнесу та населення в наступні 12 місяців. Водночас фінустанови спрогнозували певне погіршення якості кредитного портфеля надалі, зокрема окремі великі банки песимістичніше оцінили якість портфеля домогосподарств порівняно з портфелем бізнесу.

Нагадаємо, що НБУ по-новому інформуватиме небанки про виявлені порушення. Національний банк оприлюднив для обговорення проєкт нової редакції Положення про порядок повідомлення субʼєктом аудиторської діяльності Національного банку України про встановлені факти порушення законодавства, суттєвої загрози, наявності модифікованої думки та наявну щодо цих фактів інформацію.

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