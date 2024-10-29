НБУ по-новому інформуватиме небанки про виявлені порушення — постанова

Порядок інформування аудиторами Національного банку про виявлені порушення буде оновлено

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Національний банк оприлюднив для обговорення проєкт нової редакції Положення про порядок повідомлення субʼєктом аудиторської діяльності Національного банку України про встановлені факти порушення законодавства, суттєвої загрози, наявності модифікованої думки та наявну щодо цих фактів інформацію», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проєкт передбачає інформування аудитором НБУ про такі факти:

щодо надавачів фінансових послуг, які становлять суспільний інтерес (страховики, банки, інші піднаглядні Нацбанку фінансові установи, які є великими підприємствами), та Моторного (транспортного) страхового бюро України — про всі порушення законодавства (включаючи недотримання пруденційних вимог та нормативів), суттєві загрози або сумніви щодо можливості підприємства продовжувати діяльність на безперервній основі, наявність модифікованої думки;

щодо піднаглядних Нацбанку надавачів фінпослуг, які не становлять суспільний інтерес (фінансові компанії, ломбарди, кредитні спілки, які не належать до великих підприємств), — про суттєві порушення законодавства, суттєву загрозу або сумніви щодо можливості продовжувати діяльність на безперервній основі, наявність модифікованої думки, недотримання пруденційних вимог та нормативів.

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«Згідно з Проєктом повідомлення надаватиметься у формі листа в електронній або паперовій формі з виконанням встановлених вимог до змісту інформації», — пояснюють у пресслужбі регулятора.

НБУ приймає зауваження та пропозиції до проєкту постанови до 8 листопада 2024 року за визначеною формою.

Раніше ми також писали, що Нацбанк України застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафу до двох об’єктів оверсайту:

АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) — за виявлені під час проведення планового виїзного моніторингу порушення законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій. Сума штрафу становить 1 млн 700 тис. грн;

ТОВ «Універсальний Дата Центр» (ЄДРПОУ 35962030) — за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за червень 2024 року. Сума штрафу становить 170 тис. грн.

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