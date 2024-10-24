Яких монет та банкнот найбільше в готівковому обігу України — звіт НБУ

Станом на 1 жовтня 2024 року, за даними Нацбанку, в готівковому обігу України перебувало 796,5 млрд грн. Це на 32,1 млрд грн (або на 4,2%) більше, ніж на початку 2024 року — 764,4 млрд грн

У пресслужбі регулятора також зазначили, що у готівковому обігу наразі на 4,4 млрд грн (або 0,5%) менше, ніж за підсумками ІІ кварталу цього року (на 01.07.2024 — 800,9 млрд грн), що пояснюється сезонними факторами.

Далі ми розглянемо деякі цікаві статистичні факти щодо готівкового обігу на 1 жовтня 2024 року.

У готівковому обігу перебувало 2,6 млрд банкнот на загальну суму 788,7 млрд грн, а також 14,8 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,6 млрд грн.

На одного жителя України 1 жовтня цього року припадало: 63 банкноти і 184 платіжні розмінні та обігові монети (на 1 січня 2024 року — 66 та 177 відповідно).

Найбільше в обігу перебувало банкнот номіналом 500 грн, монет — номіналом 10 коп. (27,3% та 27,9% від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 грн, а монет — номіналом 10 грн (4,5% та 1,7% від загальної кількості в обігу відповідно).

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Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту з початку 2024 року припадав на банкноти номіналом 1 000 грн та монети номіналом 10 грн. Їх кількість в обігу зросла на 33% та 24% відповідно порівняно з початком цього року.

Найбільше зменшилася в обігу кількість банкнот номіналом 200 грн. Їх наразі на 17,6% менше, ніж на початку 2024 року.

Докладніше вивчити динаміку суми та кількості всіх номіналів монет та банкнот в обігу можна на сайті НБУ за посиланням.

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