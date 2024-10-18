Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2024 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за вересень 2024 року, кого оштрафував Національний банк та хто втратив ліцензії

Протягом вересня 2024 року на ринку небанківських фінансових послуг з’явився один новий гравець, а 21 небанківська фінустанова залишила ринок. За цей місяць Нацбанк України оштрафував три банки на понад 26 млн грн (сумарно), а також вісім небанківських фінустанов на понад 5 млн грн.

Як змінився фінансовий ринок України за вересень 2024

Кількість учасників небанківського фінринку зменшилася з 946 (станом на 31 серпня) до 926 (станом на 1 жовтня). Банків залишилось так само 62.

З реєстрів за власним бажанням виключили одну колекторську компанію та одну кредитну спілку. Примусово виключено 16 фінкомпаній, двох страховиків та один ломбард. Водночас до Держреєстру фінустанов включили одну колекторську компанію.

Протягом вересня 11 фінкомпаніям та одній кредитній спілці анулювали всі ліцензії добровільно. Також примусово анульовані ліцензії п’ятьом фінкомпаніям та двом страховикам. Разом з тим НБУ погодив звуження обсягу ліцензії 19 фінансовим компаніям та двом страховикам.

Хто зараз працює на ринку небанків

На ринку визнано 18 банківських груп (кількість не змінилася) та 30 небанківських фінансових груп (було 31).

Станом на 1 жовтня на ринку небанківських фінансових послуг працюють:

509 фінансових компаній (було 525);

64 страховики non-life (було 66);

11 life-страховиків (кількість не змінилася);

один страховик зі спеціальним статусом;

113 ломбардів (було 114);

110 кредитних спілок (було 111);

1 лізингодавець (кількість не змінилася);

42 страхових брокери (кількість не змінилася);

75 колекторських компаній (кількість не змінилася).

На платіжному ринку діє 16 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні, та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами. Кількість обох залишилась незмінною.

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють так само 18 платіжних установ, 12 фінустанов, що мають право на надання платіжних послуг, один банк – емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.

До інших суб’єктів платіжного ринку належать 48 комерційних агентів та 30 технологічних операторів платіжних послуг. Їхня кількість не змінилась. У вересні до Нацбанку надійшло 352 запити від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій.

Цікаве по темі: Скільки заробили банки України від початку 2024 року — аналітика

Кого та на скільки НБУ оштрафував у вересні

Нацбанк у вересні 2024 року застосував заходи впливу у вигляді штрафів до трьох банків (на один менше, ніж у серпні) та восьми небанківських фінансових установ (на один більше, ніж місяць тому).

Штрафи, застосовані до банків

АТ «Український банк реконструкції та розвитку» — отримав від регулятора штраф у розмірі 14 071 760,68 грн за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Закон про ПВК/ФТ) у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначені недоліки включають неналежне виконання обов’язку щодо розробки, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ, а також відсутність достатніх процедур для управління ризиками. Банк не забезпечив належну автоматизацію процесів фінансового моніторингу, не здійснив належну перевірку клієнтів, не застосовував ризик-орієнтований підхід та не надав достовірної інформації на запити інспекційної групи.

На АТ «Банк 3/4» накладено штраф у розмірі 10 051 000,00 грн, а також видано письмове застереження за порушення вимог Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

Штраф накладено за неналежне виконання банком обов’язків щодо: застосування ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності, неналежне проведення перевірки нових та існуючих клієнтів, а також неналежне запровадження автоматизованої системи, що має забезпечувати виконання процесів.

АТ «КомінБанк» — штраф у розмірі 2 000 000,00 грн. Банк не виконав належним чином свій обов’язок розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ відповідно до вимог законодавства. Крім того, у внутрішніх документах банку відсутні процедури, достатні для ефективного управління ризиками.

Читайте популярне: Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг

Штрафи, застосовані до небанківських фінансових установ

Найбільший штраф (серед небанків) від НБУ отримало ТОВ «Маніфою» — 4 284 000,00 грн — за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, а саме за незазначення в договорах про споживчий кредит денної процентної ставки та її розрахунку. Також компанії анульовану ліцензію.

ТОВ «ФК «Юніос» — штраф у розмірі 340 000,00 грн накладено за те, що установа не виконала належним чином обов’язок подавати на запити Національного банку повну та достовірну інформацію, документи, їх копії або витяги з них, які стосуються дотримання законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення нагляду і перевірки порушень.

На ТОВ «ФК ЮаПей» Нацбанк наклав штраф у розмірі 255 000,00 грн за порушення вимог щодо розробки, впровадження та оновлення внутрішніх документів з урахуванням законодавства у сфері ПВК/ФТ; підтримки актуальної інформації про оцінку ризиків і управління ризиками, пов’язаними з новими та існуючими інформаційними продуктами; а також неналежної перевірки нових клієнтів.

ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» оштрафовано на 170 тис. грн за: порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку; недостатність заходів з управління ризиками, що вживаються для захисту інтересів споживачів платіжних послуг.

ТОВ «ІФГ», ТОВ «ФК «Капітал-Дніпро» — штрафи в розмірі 51 000,00 грн кожній установі за неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк.

Захід впливу у вигляді штрафу на 35,5 тис. грн регулятор застосував також до ТОВ «ФК «Технофінанс» за порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг. Зокрема, компанія не дотрималась законодавства в частині поширення на ринку фінансових послуг інформації, що вводить в оману. А саме несправедливо відображає обсяг і зміст повноважень та прав надавача фінансових послуг, яких він не має.

ТОВ «ФК «ЕВО» — штраф у розмірі 1 700,00 грн. Установа не виконала належним чином рішення Національного банку про застосування письмового застереження, оскільки не надала відповідь протягом п’яти робочих днів із моменту отримання цього рішення. У відповіді потрібно було вказати строк, протягом якого установа зобов’язується виправити порушення та запобігти їм у майбутньому.

Читайте також: Що змінилося в економічній сфері України за серпень-вересень: аналітика НБУ

Хто втратив ліцензії у вересні 2024 року

У вересні регулятор відкликав (анулював) ліцензії 16 фінкомпаніям, одній кредитній спілці та двом страховикам. Згідно з даними, опублікованими на сайті НБУ, ось перелік цих компаній (за виключенням страховиків):

На підставі власної заяви ТОВ «ФК «24/7» анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «ФК «24/7» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

На підставі власних заяв небанків НБУ анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

факторинг — ТОВ «ФК «Сучасні Розрахункові Системи» , ТОВ «ФК «Омега» , ТОВ «Галєрон Фінанс» ;

, , ; фінансовий лізинг — ТОВ «Сіті Лізинг» , ТОВ «Проф-Агро-Транс»;

, фінансовий лізинг, факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит — ТОВ «Сегура-Капітал».

Відповідно до правил Нацбанку всі зазначені компанії були виключені з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Також регулятор анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив з Держреєстру фінустанов на підставі заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану, кредитну спілку «Джерело». Вона мала спрощену ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит.

На початку вересня НБУ анулював ліцензії за зв’язки з рф відразу трьом компаніям, визнавши їх ділову репутацію небездоганною:

ТОВ «Лізинг Тайм» ;

; ТОВ «Тайм Кредит» ;

; ТОВ «Просто Позика».

Таким чином Національний банк продовжує реагувати на виявлені зв’язки власників небанківських фінансових установ з рф.

Окрім штрафу, за виявлені під час інспекційної перевірки численні порушення законів України щодо надання споживчих кредитів, фінансових послуг, електронної комерції, а також недотримання етичних норм при взаємодії з клієнтами та врегулюванні простроченої заборгованості, регулятор анулював ліцензію ТОВ «Маніфою» (Money4YOU). Ці порушення включають непрозорі умови договорів та недотримання вимог захисту прав споживачів.

Нацбанк також анулював ліцензію ТОВ «Фінанс Інвест Актив» за відмову від проведення інспекційної перевірки.

Цікаве по темі: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2024 — аналітика

Кому з учасників небанківського фінансового ринку України НБУ змінив обсяг ліцензій

Згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті Нацбанка України, регулятор у вересні 2024 року змінив обсяг ліцензій 19 фінкомпаніям та двом страховикам.

6 вересня на підставі власних заяв надано погодження на зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії:

ТОВ «Сіті Фін Альянс» , ТОВ «ФК «Інтер Фінанс» , ТОВ «ФК «Маніту» — виключення з ліцензії фінансової послуги фінансовий лізинг;

, , — виключення з ліцензії фінансової послуги фінансовий лізинг; ТОВ «ФК «Фонд Гарантування Інвестицій» , ТОВ «ФК «Мега Фінанс» — виключення послуги з надання коштів та банківських металів у кредит;

, — виключення послуги з надання коштів та банківських металів у кредит; ТОВ «Інком-Фінанс», ТОВ «ФК «Ілон Капітал» — виключення таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг.

Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії матимуть право надавати такі фінансові послуги:

ТОВ «Сіті Фін Альянс», ТОВ «ФК «Інтер Фінанс», ТОВ «ФК «Маніту» — надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг;

ТОВ «ФК «Фонд Гарантування Інвестицій», ТОВ «ФК «Мега Фінанс», ТОВ «Інком-Фінанс», ТОВ «ФК «Ілон Капітал» — факторинг.

17 вересня на підставі власних заяв фінустанов НБУ також погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії:

ТОВ «Глік Пей» , ТОВ «Родео Капітал» — виключення з ліцензії такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг.

, — виключення з ліцензії такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг. ТОВ «ФК «Український Платіжний Центр» — виключення таких фінансових послуг, як фінансовий лізинг, надання гарантій;

— виключення таких фінансових послуг, як фінансовий лізинг, надання гарантій; ТОВ «ФК «Амбрас» — виключення таких фінансових послуг, як факторинг, фінансовий лізинг.

27 вересня на підставі власних заяв надано погодження зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії таким установам:

ТОВ «Діамант +» — виключення з ліцензії фінансової послуги фінансовий лізинг;

— виключення з ліцензії фінансової послуги фінансовий лізинг; ТОВ «Сімпл Мані» — виключення послуги факторинг;

— виключення послуги факторинг; ТОВ «Чєз Інвест» , ТОВ «ФК «Гуру» , ТОВ «Сент Про» , ТОВ «С-Фінанс» — виключення з ліцензій таких послуг, як факторинг, фінансовий лізинг;

, , , — виключення з ліцензій таких послуг, як факторинг, фінансовий лізинг; ТОВ «ФК «Марин-Фінанс» — виключення таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг;

— виключення таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг; ТОВ «ФК «Бредекс Фінанс» — виключення таких фінансових послуг, як факторинг, фінансовий лізинг, надання гарантій.

Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ «Діамант +» матиме право надавати такі фінансові послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг, ТОВ «Сімпл мані», ТОВ «Чєз Інвест», ТОВ «ФК «Гуру», ТОВ «Сент Про», ТОВ «С-Фінанс», ТОВ «ФК «Бредекс Фінанс» матимуть право надавати таку фінансову послугу, як надання коштів та банківських металів у кредит, ТОВ «ФК «Марин-Фінанс» матиме право надавати фінансову послугу — факторинг.

Нагадаємо, що раніше ми розглядали, хто з українських фінансових компаній отримав штрафи та втратив ліцензії за перше півріччя 2024 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ почне замінювати банкноти кількох номіналів з 1 листопада

Коли продадуть Sense Bank та Укргазбанк — у НБУ назвали терміни

За переказами з картки на картку пильнуватимуть жорсткіше: нові вимоги НБУ