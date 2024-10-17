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Коли продадуть Sense Bank та Укргазбанк — у НБУ назвали терміни

17.10.2024 14:40
Дарія Шуть
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Голова Нацбанку України Андрій Пишний сподівається на позитивні результати щодо приватизації державних банків наступного року

Коли продадуть Sense Bank та Укргазбанк — у НБУ назвали терміни

Фото: unsplash.com

Інвестиції у банківський сектор, зокрема й у держбанки, можуть поновитись у 2025 році, оскільки банківська система перебуває в хорошій формі. Серед факторів, які стануть вирішальними в контексті інвестицій, є збереження макрофінансової стабільності, прогнозована фіскальна політика та зменшення безпекових ризиків.

Про це заявив голова правління Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Він висловив сподівання, що ухвалений Верховною Радою законопроєкт про приватизацію держбанків створить додаткові можливості та простір для діалогу з приватними інвесторами.

«Відповідно до меморандуму з МВФ Сенс Банк та Укргазбанк – це два пріоритетні банки для початку процесу приватизації із залученням консультанта, який дозволить обрати найкращі варіанти», — зазначив голова НБУ.

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За його прогнозами, Sense Bank та Укргазбанк можуть віддати у приватні руки вже у 2025 році. Водночас ніяких конкретних домовленостей Пишний не озвучив.

При цьому проведена Нацбанком оцінка стійкості підтвердила, що усі банки наразі перебувають у «нормативній сітці».

«Ми пройшли, як-то кажуть, на м’яких лапах відповідальний етап переходу до нової структури капіталу. Банківська система операційно-прибуткова, нарощує апетит до кредитування. В структурі доходів банків питома вага доходів від кредитування зростає», — додав Пишний.

На його думку, зростання кредитного портфеля на 20% на рік разом з операційною стійкістю свідчить, що банківська система дійсно може бути привабливою для інвестування. Серед основних перешкод він назвав продовження війни, а також непрогнозовану податкову політику.

Нагадаємо, ще в січні ми писали з посиланням на заяву Міністерства фінансів, що Україна готується продати іноземним інвесторам Укргазбанк і Sense Bank, робота в цьому напрямку триває. Паралельно в цих двох банках триває підготовка до приватизації — менеджмент отримав відповідне завдання.

Пізніше стало відомо, що приватизація Sense Bank та Укргазбанку передбачається в рамках оновлених умов для отримання кредитних коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органиНБУ
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