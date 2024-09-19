Рада прийняла законопроєкт про особливості приватизації держбанків

Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроєкт #11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків

Як зазначив голова фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат Данило Гетманцев, цей законопроєкт:

розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;

дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);

підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;

включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;

оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;

враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;

приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;

запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів;

посилену прозорість проведення процедури продажу шляхом збільшення обсягу інформації, що підлягає оприлюдненню, та проведення торгів через електронну торгову систему.

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«Це також є вимогою DPL Світового банку. Дякую члену нашої ТСК Олексію Мовчану за те, що дотиснув (і ми теж десь допомагали йому) що ці торги відбудуться на Prozorro. За в цілому — 260», — додав заступник голови парламентської комісії з питань фінансів Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що в Україні також може з’явитися новий тип банків. За словами Гетманцева, мета законопроєкту — створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг — банків фінансової інклюзії, які будуть працювати на підставі обмеженої банківської ліцензії.

Раніше ми писали, що Рада може розширити доступ поліції до банківської таємниці та особистих даних українців. Невдовзі у другому читанні буде розглянуто законопроєкт 11043 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг. Серед іншого, планується змінити правила реагування банків у разі отримання запитів від поліції щодо злочинних дій з коштами.

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