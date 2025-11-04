Рада прийняла законопроєкт про швидкісний та стабільний інтернет

Швидкий і стабільний мобільний інтернет має бути в кожному куточку країни — у містах, селах і навіть коли ви в дорозі. Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №12094. Це важливий крок до забезпечення безперервного зв’язку для всіх українців
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Що зміниться:
- Швидкий інтернет — обов’язковий стандарт якості. Мобільні оператори надаватимуть послуги відповідно до встановлених показників швидкості, щоб зв’язок залишався стабільним і швидким.
- Українці самостійно перевірятимуть якість мобільного інтернету через смартфони. Результати тесту швидкості автоматично передаватимуться до НКЕК — для аналізу та швидкого реагування на проблеми.
- Оператори зможуть швидше будувати базові станції в сільській місцевості після скасування мораторію на перевірку.
- Нацроумінг залишиться доступним і після завершення воєнного стану. Це допоможе зберігати зв’язок у надзвичайних і кризових ситуаціях.
«Вдячний Парламентарям та Комітету з питань цифрової трансформації за підтримку закону. Очікуємо на підписання Президентом України», — додав Федоров.
Народний депутат Олексій Гончаренко також додав, що «За» законопроєкт проголосувало 263 нардепа.
«Він наближає українське законодавство до норм ЄС і має підвищити якість мобільного зв’язку по всій країні, — зазначив він. — Запроваджується краудсорсинговий моніторинг — користувачі зможуть допомагати регулятору перевіряти якість мережі».
За словами Гончаренка, Україна переходить на європейські стандарти вимірювання якості інтернету (ETSI).
«Один із ключових пунктів нашої Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року — будувати більше міжнародних інтернет-магістралей для створення стійкого інтернету в Україні. І вже незабаром ми допоможемо реалізувати один із проєктів глобального масштабу», — зазначив тоді Михайло Федоров.
