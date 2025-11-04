Рада прийняла законопроєкт про швидкісний та стабільний інтернет

Швидкий і стабільний мобільний інтернет має бути в кожному куточку країни — у містах, селах і навіть коли ви в дорозі. Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №12094. Це важливий крок до забезпечення безперервного зв’язку для всіх українців

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Що зміниться:

Швидкий інтернет — обов’язковий стандарт якості. Мобільні оператори надаватимуть послуги відповідно до встановлених показників швидкості, щоб зв’язок залишався стабільним і швидким. Українці самостійно перевірятимуть якість мобільного інтернету через смартфони. Результати тесту швидкості автоматично передаватимуться до НКЕК — для аналізу та швидкого реагування на проблеми. Оператори зможуть швидше будувати базові станції в сільській місцевості після скасування мораторію на перевірку. Нацроумінг залишиться доступним і після завершення воєнного стану. Це допоможе зберігати зв’язок у надзвичайних і кризових ситуаціях.

«Вдячний Парламентарям та Комітету з питань цифрової трансформації за підтримку закону. Очікуємо на підписання Президентом України», — додав Федоров.

Читайте також: МВФ хоче, щоб Україна девальвувала гривню

Народний депутат Олексій Гончаренко також додав, що «За» законопроєкт проголосувало 263 нардепа.

«Він наближає українське законодавство до норм ЄС і має підвищити якість мобільного зв’язку по всій країні, — зазначив він. — Запроваджується краудсорсинговий моніторинг — користувачі зможуть допомагати регулятору перевіряти якість мережі».

За словами Гончаренка, Україна переходить на європейські стандарти вимірювання якості інтернету (ETSI).

Раніше ми також писали, що Україна отримає нову інтернет-магістраль Чорним морем.

«Один із ключових пунктів нашої Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року — будувати більше міжнародних інтернет-магістралей для створення стійкого інтернету в Україні. І вже незабаром ми допоможемо реалізувати один із проєктів глобального масштабу», — зазначив тоді Михайло Федоров.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Світовий борг сягнув $250 трильйонів — МВФ

НБУ прокоментував запуск е-гривні

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору