Україна отримає нову інтернет-магістраль Чорним морем — Федоров

20.10.2025 19:30
Ольга Деркач

Швидкий та безпечний інтернет для України — в обхід росії Чорним морем прокладуть сучасну кабельну систему

Фото: t.me/zedigital

Фото: t.me/zedigital

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Один із ключових пунктів нашої Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року — будувати більше міжнародних інтернет-магістралей для створення стійкого інтернету в Україні. І вже незабаром ми допоможемо реалізувати один із проєктів глобального масштабу», — зазначає політик.

За його словами, сучасну кабельну систему Чорним морем прокладе компанія Vodafone. Новий цифровий маршрут зʼєднає Україну, Болгарію, Грузію та Туреччину.

Kardesa — важливий проєкт для України, адже він забезпечить:

  • цифровий суверенітет та стійкість телекомунікаційної інфраструктури;
  • інвестиції у сферу телекому;
  • швидкісний та безпечний інтернет для українців;
  • надасть роль сполучної ланки в інтернет-трафіку між Європою та Азією в обхід росії.

Читайте також: МВФ хоче, щоб Україна девальвувала гривню

Будівництво розпочнеться в Болгарії у 2027 році, бюджет проєкту — понад 100 млн євро.

Також Михайло Федоров пояснив, що завдяки Kardesa Чорноморський регіон отримає додатково 500 терабіт/с інтернет-пропускної здатності. Підводні кабелі забезпечують 97-98% міжнародного інтернет-трафіку, тож цей проєкт має важливе значення для розвитку цифрової екосистеми всього регіону.

Україна підтримує усі сучасні технологічні ініціативи та пропонує надійне партнерство у проєктах глобального масштабу.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
