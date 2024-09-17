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НБУ виступив проти підвищення податку на прибуток банків до 50%: що пропонує

17.09.2024 17:15
Дарія Шуть
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Нацбанк України розкритикував норму про підвищення податку на прибуток банків до 50%. Найближчим часом регулятор оголосить низку альтернативних пропозицій

НБУ виступив проти підвищення податку на прибуток банків до 50%: що пропонує

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Нагадаємо, напередодні комітет ВРУ вніс зміни до законопроєкту про підвищення податків перед повторним першим читанням. Серед іншого, туди повернули норму про 50%-й податок на прибуток банків у 2024 році.

А вже на засіданні 17 вересня парламент з другої спроби ухвалив документ в першому читанні, повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Однак голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний різко розкритикував підвищення податку для банків та назвав це занадто ризикованим.

«Ризики від такого кроку для розв’язання завдання фінансування дефіциту та стабільного зростання кредитування будуть більшими, ніж користь… Баланс досить крихкий і його треба підтримати», — пояснив він.

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За його словами, така ж позиція й у Міністерства фінансів. Однак цікаво те, що напередодні Ярослав Железняк за підсумками засідання комітету заявив, що Мінфін підтримав підвищення податку для банків.

Пишний зазначив, що є можливість розширити канал покриття дефіциту банками коштом купівлі ОВДП, не використовуючи емісію. Вже до кінця тижня НБУ планує оголосити конкретний пакет рішень для розв’язання проблемного питання.

Він додав, що загалом Нацбанк розуміє необхідність збільшення фіскального каналу фінансування бюджету в умовах затягування війни, збереження високої її інтенсивності та скорочення зовнішнього фінансування.

За словами глави НБУ, раніше було ухвалено постійне підвищення податку на прибуток фінансових компаній із 18% до 25%, зокрема щоб уникнути податкового арбітражу з банками, для яких цей податок було підвищено з 18% до 25% від початку 2024 року.

Нагадаємо, раніше у податковий законопроєкт внесли ряд змін. Зокрема, прибрали податок для банків, через те, що Міністерство фінансів України, Національний банк України (НБУ) та Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступили проти підвищення податку на прибуток для банків до 50%.

Однак на початку вересня Верховна Рада України не підтримала законопроєкт №11416-д про підвищення податків. І його відправили на повторне перше читання.

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Рубрики: БанкиЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органиПодатковаНБУ
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