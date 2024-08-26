У податковий законопроєкт внесли ряд змін — Железняк

Законопроєкт про підвищення податків отримав ряд змін, зокрема встановлення податку на прибуток для банків та підвищення податку на прибуток для фінкомпаній

Про це повідомив заступник голови парламентської комісії з питань фінансів Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Наразі законопроєкт готується до розгляду профільним комітетом, а згодом і Верховною Радою.

«І так, остання інформація про підвищення податків, — пише Железняк. — Вже є текст доопрацьованого урядового законопроєкту, який хочуть виносити скоро на Комітет та вже у перші тижні вересня в Раду».

Що залишилось з старого тексту:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати;

встановлення військового збору у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;

встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (змінена редакція).

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Що додали:

встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік;

підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;

щомісячна звітність по податку на доходи фізичних осіб.

«В цілому вже щось значно краще ніж було», — написав нардеп.

Також законопроєкт прокоментував у своєму Telegram і народний депутат Данило Гетманцев.

«Підкреслю від себе декілька моментів аби не було зради: ПДВ не підвищується; військовий збір на предмети розкоші прибрали; 1% податок з обороту виключили; митну реформу і реформу БЕБ реалізуємо; видатки скорочуємо і так, провадимо дуже жорстку та ефективну детінізацію», — написав він.

Нагадаємо, щоб закрити дефіцит бюджету в розмірі 500 млрд грн до кінця року, уряд планує анонсоване підвищення податків. Однак в українського бізнесу свої думки на цей рахунок. Зокрема, низка бізнесменів розкритикували ідею збільшення податкового навантаження та попросили Кабмін переглянути запропоновані нововведення. На їх думку, зараз краще сконцентруватись на детінізації економіки. До слова, аналогічну пропозицію нещодавно висловила і спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. А от в МВФ вважають, що збільшення податкових ставок є необхідною складовою фінансової стратегії, якої потребує Україна на даний момент.

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