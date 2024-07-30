Як Україна може обійтись без підвищення податків: у США озвучили варіанти

В Україні є кілька інших сфер, на яких варто сконцентруватись для збільшення надходжень до бюджету, перш ніж підвищувати податки

Про це заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер на брифінгу в Києві.

За її словами, український уряд самостійно вирішує, звідки брати додаткові доходи. Однак вона та посол США Бріджит Брінк порадили владі зосередитись в першу чергу на реформі митниці та боротьбі із сірими ринками, а не на підвищенні податків.

«У вас є доходи, яких ви не отримуєте і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому», — сказала Пріцкер.

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Вона додала, що вже пропонувала уряду реформу митниці шляхом цифровізації, що дозволило б запобігти будь-якій корупції.

Також величезним потенційним джерелом прибутку для держбюджету України є сірі ринки сигарет, алкоголю та електроніки, які можуть продаватись на великому ринку та приносити гроші державі.

«І тому ми заохочували український уряд зосередитися на цьому в першу чергу», — додала спецпредставниця США.

Однак Пріцкер не озвучила, що їй відповів Кабмін України на такі пропозиції та чи планується активно впроваджувати кроки в цих напрямках.

Нагадаємо, зʼявився законопроєкт про підвищення податків на загальну суму 140 млрд грн. Його розробкою займався Кабінет міністрів України.

18 липня уряд схвалив законопроєкт. Щоб він набув чинності, ще має проголосувати Верховна Рада. В законопроєкті про підвищення податків від уряду будуть зміни по оподаткування поштових посилок. Відправлення до 45 євро (а не 150 євро) не будуть оподатковуватися ПДВ.

Також планується встановити декілька рівнів військово збору: 1%, 5%. А в окремих випадках 15% та 30%.

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За матеріалами Укрінформ