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UPD. Які податки хочуть підвищити в Україні: перелік

18.07.2024 14:00
Ольга Деркач
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Зʼявився законопроєкт про підвищення податків на загальну суму 140 млрд грн. Його розробкою займався Кабінет міністрів України

Які податки хочуть підвищити в Україні: перелік

Які податки хочуть підвищити в Україні: перелік Фото: freepik.com

UPD. 18 липня уряд схвалив законопроєкт. Для того, щоб він набув чинності ще має проголосувати Верховна Рада. В законопроєкті про підвищення податків від уряду будуть зміни по оподаткування поштових посилок. Відправлення до 45 євро (а не 150 євро) не будуть оподатковуватися ПДВ.

Самим документом та основними пунктами законопроєкту поділився заступник голови парламентської комісії з питань фінансів Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Уряд пропонує ряд нововведень та підвищень ставок податків та військового збору. Найбільше новацій стосуються саме військового збору.

Планується встановити декілька рівнів військово збору: 1%, 5%. А в окремих випадках 15% та 30%.

1% мають сплачувати юридичні особи від доходу від будь-якої діяльності, платники податку на прибуток підприємств та платники єдиного податку 3 та 4 групи.

5% від доходу мають віддати фізичні особи — підприємці платники єдиного податку першої, другої та четвертої групи. Також 5% мають сплатити від вартості банківських металів юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції з придбання у банків банківських металів.

До цієї ж категорії потрапили доходи з продажу нерухомого майна фізичними особами, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного обʼєкта нерухомості та постачальники електронних комунікаційних послуг, які надають послуги мобільного звʼязку, сплаченої кінцевими користувачами таких послуг. Вони також мають сплатити 5% військового збору.

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Підприємства, установи, організації та фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами МВС, повинні будуть сплатити 15% від вартості набутого рухомого майна. Ця вимога не стосується випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю.

Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці (ФОП), які займаються роздрібною торгівлею ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння (в тому числі виготовленими із давальницької сировини), повинні будуть сплатити 30% від вартості реалізованих ювелірних виробів.

Також пропонується встановлення обов’язку щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств для платників податку, які займаються роздрібною торгівлею пальним. Ці внески встановлюються у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, визначеної законом на 1 січня звітного (податкового) року, за кожен кубічний метр резервуарів для зберігання бензину, дизельного палива та скрапленого газу, розміщених на місцях роздрібної торгівлі пальним і внесених до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального.

Крім того, планується встановлення специфічної ставки акцизного податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр напою, включаючи мінеральні води та напої з додаванням цукру або підсолождувачів.

Раніше ми писали, що уряд планує підвищити податки та військовий збір. Зміни торкнуться податку на додану вартість (ПДВ) та військового збору, який планують не лише підвищити, а й впровадити для фізичних осіб-підприємців (ФОП), що працюють за спрощеною системою оподаткування.

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Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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