DeepL запускає мовну модель, яка перевершує Google Translate

З моменту свого запуску в 2017 році DeepL успішно конкурує з такими гігантами машинного перекладу, як Google Translate. А із запуском нової великої мовної моделі (LLM), стартап прагне підняти галузеві стандарти ще вище

Відповідно до стратегії розвитку технологій єдинорога, нова LLM створена спеціально для перекладу та редагування. Як повідомляє DeepL, саме завдяки такому точному налаштуванню на мову він може створювати більш людські переклади та зменшувати ризик виникнення проблем.

На відміну від моделей загального призначення, LLM не покладається на інтернет для навчання. Замість цього вона використовує власні дані DeepL, пристосовані для створення контенту та перекладу. Лінгвістичні експерти також брали участь у навчанні ШІ-моделі, консультуючи її з точки зору якості перекладу.

DeepL стверджує, що її нова LLM перевершує моделі конкурентів, таких як Google, OpenAI та Microsoft. У сліпих тестах професійні перекладачі зазначили, що Google Translate потребує вдвічі більше редагувань, а GPT-4 — утричі більше, щоб досягти такої ж якості перекладу, як у DeepL.

Компанія також провела сліпі тести між новим і класичним LLM, які вона використовує. Вони продемонстрували 1,7-кратне покращення за допомогою нової моделі для комбінацій між англійською, японською та спрощеною китайською мовами. У парі англійська-німецька швидкість перекладу зросла в 1,4 рази.

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Переклади, виконані за допомогою нового LLM, тепер доступні для користувачів DeepL Pro чотирма мовами: англійською, німецькою, японською та спрощеною китайською. Користувачі можуть активувати LLM у веб-перекладачі, вибравши «модель наступного покоління».

Запуск відбувається після періоду значного зростання DeepL. Стартап розширив портфоліо мов, відкрив свій перший офіс у США та запустив нові продукти для бізнесу, такі як асистент зі штучним інтелектом DeepL Write Pro.

У травні компанія залучила нові інвестиції у розмірі $300 млн, досягнувши оцінки у $2 млрд. Вона охоплює 32 мови та налічує понад 100 000 бізнес-користувачів.

Наполеглива праця, чудова команда та цілеспрямованість є ключовими елементами успіху стартапу, розповів Ярек Кутиловський, генеральний директор і засновник DeepL.

Раніше ми писали, скільки інвестицій залучили проєкти у сфері Web3 та блокчейну у травні. Травень 2024 року ознаменувався бурхливим зростанням інвестицій у Web3 та блокчейн — 152 проєкти з цієї галузі залучили загалом $1,08 млрд.

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