Apple запатентувала технологію перевірки Wi-Fi

Компанія Apple зареєструвала новий патент, який має на меті зробити підключення до невідомих мереж Wi-Fi більш безпечним

Громадські мережі Wi-Fi є ризикованими. Ви ніколи не знаєте, коли можете підключитися до підозрілої мережі, яка може викрасти ваші дані або заразити ваш пристрій шкідливим програмним забезпеченням, особливо якщо ви перебуваєте в незнайомому середовищі.

Досі використання VPN було першою лінією захисту від сумнівних публічних мереж. Однак незабаром Apple може це змінити.

Згідно з патентом, новий підхід передбачатиме використання даних з краудсорсингу для створення карти точок доступу до Wi-Fi та надання зворотного зв’язку щодо надійності та безпеки кожної найближчої мережі.

Коли ця функція запрацює, очікуйте побачити оновлену сторінку вибору Wi-Fi, де кожна доступна мережа буде позначена відповідно до даних, зібраних Apple з пристроїв, підключених до цієї мережі. Мітки включатимуть: « Високоякісна», «Популярна», «Захоплена», «Підозріла» та інші.

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Пристрої Apple збиратимуть анонімні дані про точки доступу Wi-Fi, до яких вони підключаються, не передаючи жодної особистої інформації чи точного місцезнаходження.

Ці дані надсилаються на сервери Apple, де вони використовуються для створення детальних карт розташування точок доступу та показників продуктивності мережі.

Відображення цих міток підвищить безпеку користувачів у громадських місцях і допоможе їм приймати більш розумні рішення про те, до яких мереж підключатися. Очікується, що ця технологія буде інтегрована в майбутні версії iOS і, можливо, macOS.

Нагадаємо, що Apple стала першою компанією з ринковою капіталізацією $3,5 трлн. 9 липня акції Apple досягли найвищої ціни за всю історію. Ціна акцій Apple завершила день на позначці майже $229, що збільшило ринкову капіталізацію технологічного гіганта до трохи більше $3,5 трлн — найвищого значення, якого будь-коли досягала будь-яка компанія.

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За матеріалами: Mac Observer.