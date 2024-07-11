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ЄС та Apple врегулювали довготривале антимонопольне розслідування

11.07.2024 19:00
Ольга Деркач
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Європейський Союз (ЄС) прийняв запропоновані заходи від Apple задля врегулювання тривалого антимонопольного розслідування

ЄС та Apple врегулювали довготривале антимонопольне розслідування

ЄС та Apple врегулювали довготривале антимонопольне розслідування Фото: freepik.com

Американський технологічний гігант, як поступка вимогам ЄС, дозволить розробникам використовувати технологію tap-and-go або бездротового звʼязку ближньої дії (NFC) для використання Apple Pay і Apple Wallet як «простого, безпечного і приватного способу оплати, а також для пред’явлення пропусків», — йдеться в повідомленні компанії.

Таким чином, Apple уникне штрафу з боку Брюсселя у розмірі $40 млрд і офіційного звинувачення в порушенні законодавства ЄС. Цей крок знаменує собою коротке перемир’я після низки антимонопольних звинувачень з боку європейських регуляторів.

«Сьогоднішнє рішення робить зобов’язання Apple обов’язковими для виконання, — заявила в Маргрет Вестагер, відповідальна за дотримання правил конкуренції в ЄС. — Воно відкриває конкуренцію в цьому важливому секторі, не дозволяючи Apple виключити інші мобільні гаманці з екосистеми iPhone».

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Вона додала, що конкуренти технологічної групи зможуть «ефективно конкурувати» з Apple Pay, надаючи споживачам «ширший спектр безпечних та інноваційних мобільних гаманців на вибір».

У 2022 році, після двох років розслідування, ЄС звинуватив Apple у порушенні антимонопольного законодавства шляхом блокування доступу конкурентів до своїх технологій на користь власної платіжної системи.

З січня чиновники перевіряють поступки Apple, які включають надання розробникам вільного доступу до технології NFC на пристроях iOS без необхідності використовувати Apple Wallet або Apple Pay.

Санкції з боку ЄС за антиконкурентні практики включали б штраф у розмірі до 10% від загального світового річного обороту компанії. У 2023 році дохід Apple у розмірі $383 млрд означав би штраф у розмірі близько $40 млрд, хоча регулятори рідко накладають найвищі штрафи, а штрафи, як правило, зменшуються в суді після апеляції.

Нещодавно Apple оштрафували на рекордну суму в 1,8 млрд євро за антиконкурентні дії, пов’язані з потоковою передачею музики. Apple подала до суду на ЄС і оскаржила штраф.

Нагадаємо, що Apple стала першою компанією з ринковою капіталізацією $3,5 трлн. 9 липня акції Apple досягли найвищої ціни за всю історію. Ціна акцій Apple завершила день на позначці майже $229, що збільшило ринкову капіталізацію технологічного гіганта до трохи більше $3,5 трлн — найвищого значення, якого будь-коли досягала будь-яка компанія.

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Рубрики: AppleЄвросоюзСвітНовини
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