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Apple розробляє новий пристрій для дому з підтримкою ШІ

07.07.2024 14:00
Дарія Шуть
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Apple продовжує впроваджувати інноваційні технології та розробляє новий «розумний» аксесуар для дому, який може змінити наше уявлення про комфорт та зручність

Apple розробляє новий пристрій для дому з підтримкою ШІ

Фото: freepik.com

Виявлений на серверній частині Apple код підтверджує, що Apple наразі працює над аксесуаром для дому з функціями штучного інтелекту (ШІ), про який давно ходять чутки, на додаток до HomePod і Apple TV.

Код посилається на пристрій з ідентифікатором «HomeAccessory17.1», який є новою категорією ідентифікатора. Назва схожа на ідентифікатор «AudioAccessory» ‌HomePod‌.

Цікаво, що 17.1 у назві ідентифікатора свідчить про те, що цей пристрій може отримати майбутній чіп Apple A18, який буде використовуватися у всіх чотирьох моделях iPhone 16 пізніше цього року. Завдяки чіпу A18 пристрій HomeAccessory матиме потужність для нового ШІ компанії — Apple Intelligence.

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Код також вказує, що цей «домашній аксесуар» працюватиме з варіантом програмного забезпечення tvOS, схожим на ‌HomePod‌. На початку цього року журналісти знайшли докази роботи Apple над homeOS, яка могла бути прошивкою, що працює на цьому пристрої.

Код також посилається на дві неопубліковані моделі ‌Apple TV‌ з ідентифікаторами AppleTV14,4 і AppleTV14,5. За чутками, оновлений ‌Apple TV‌ може вийти у 2024 році.

Очікується, що Apple анонсує нові iPhone, iPad і, можливо, інші продукти у вересні.

Нагадаємо, Apple вже почала розробку iOS 19, macOS 16, watchOS 12 і visionOS 3 на наступний рік. В останньому випуску свого інформаційного бюлетеня Power On Марк Гурман повідомляє, що Apple «офіційно розпочала роботу над основними операційними системами 2025 року».

Також ми писали, що Apple відмовилась використовувати ШІ-моделі Meta. Apple відклала ідею інтеграції моделей штучного інтелекту (ШІ) корпорації Meta через проблеми конфіденційності.

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Рубрики: AppleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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