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Apple може зробити платними функції ШІ: що відомо

02.07.2024 18:30
Дарія Шуть
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Через деякий час після активного впровадження штучного інтелекту (ШІ) на свої пристрої Apple зробить платним доступ до більшості функцій

Apple може зробити платними функції ШІ: що відомо

Фото: freepik.com

Корпорація Apple значною мірою досягла свого успіху завдяки регулярним інноваціям апаратного забезпечення та промислового дизайну своїх продуктів. Але в останні роки темпи апаратних інновацій сповільнилися. Як результат: стало важче змусити споживачів регулярно переходити на нову модель.

Цього року маркетинг Apple, швидше за все, буде спрямований ШІ, він же Apple Intelligence, який компанія представила минулого місяця разом з iOS 18, iPadOS 18 і macOS Sequoia. Apple Intelligence буде в бета-версії навіть після повного запуску цих ОС восени і залишиться безплатним для використання – звісно, за наявності сумісного пристрою (від iPhone 15 Pro до лінійки iPhone 16).

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Однак Apple Intelligence може не залишатися безплатним назавжди. Компанія в якийсь момент в недалекому майбутньому розділить ШІ на два рівні. Один залишиться безплатним, але матиме обмежений набір функцій. Тоді як для отримання повного набору ШІ-функцій доведеться заплатити за щось на кшталт Apple Intelligence+.

Це буде план підписки, як і всі інші послуги Apple «+», і це забезпечить Apple протидію нещодавній тенденції, коли люди рідше оновлюють свої пристрої. Очікується, що компанія зароблятиме менше грошей від продажу пристроїв і більше від послуг – і Apple Intelligence є ключовою частиною цієї стратегії.

Щобільше, Apple планує отримувати частину доходу від підписки від кожного ШІ-партнера, якого вона інтегрує у свої пристрої, подібно до того, як вона отримує частину від підписки на сторонні сервіси через App Store (попри складнощі в ЄС).

Нагадаємо, Apple відмовилась використовувати ШІ-моделі Meta. Apple відклала ідею інтеграції моделей штучного інтелекту (ШІ) корпорації Meta через проблеми конфіденційності.

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Рубрики: AppleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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