Apple може зробити платними функції ШІ: що відомо

Через деякий час після активного впровадження штучного інтелекту (ШІ) на свої пристрої Apple зробить платним доступ до більшості функцій

Корпорація Apple значною мірою досягла свого успіху завдяки регулярним інноваціям апаратного забезпечення та промислового дизайну своїх продуктів. Але в останні роки темпи апаратних інновацій сповільнилися. Як результат: стало важче змусити споживачів регулярно переходити на нову модель.

Цього року маркетинг Apple, швидше за все, буде спрямований ШІ, він же Apple Intelligence, який компанія представила минулого місяця разом з iOS 18, iPadOS 18 і macOS Sequoia. Apple Intelligence буде в бета-версії навіть після повного запуску цих ОС восени і залишиться безплатним для використання – звісно, за наявності сумісного пристрою (від iPhone 15 Pro до лінійки iPhone 16).

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Однак Apple Intelligence може не залишатися безплатним назавжди. Компанія в якийсь момент в недалекому майбутньому розділить ШІ на два рівні. Один залишиться безплатним, але матиме обмежений набір функцій. Тоді як для отримання повного набору ШІ-функцій доведеться заплатити за щось на кшталт Apple Intelligence+.

Це буде план підписки, як і всі інші послуги Apple «+», і це забезпечить Apple протидію нещодавній тенденції, коли люди рідше оновлюють свої пристрої. Очікується, що компанія зароблятиме менше грошей від продажу пристроїв і більше від послуг – і Apple Intelligence є ключовою частиною цієї стратегії.

Щобільше, Apple планує отримувати частину доходу від підписки від кожного ШІ-партнера, якого вона інтегрує у свої пристрої, подібно до того, як вона отримує частину від підписки на сторонні сервіси через App Store (попри складнощі в ЄС).

Нагадаємо, Apple відмовилась використовувати ШІ-моделі Meta. Apple відклала ідею інтеграції моделей штучного інтелекту (ШІ) корпорації Meta через проблеми конфіденційності.

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За матеріалами Bloomberg