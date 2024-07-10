Apple стала першою компанією з ринковою капіталізацією $3,5 трлн

Apple стала першою компанією, ринкова капіталізація якої досягла $3,5 трлн

9 липня акції Apple досягли найвищої ціни за всю історію. Ціна акцій Apple завершила день на позначці майже $229, що збільшило ринкову капіталізацію технологічного гіганта до трохи більше $3,5 трлн — найвищого значення, якого будь-коли досягала будь-яка компанія.

Хоча початок року для Apple був важким, ціна її акцій стрімко зросла після того, як на початку червня на щорічній Всесвітній конференції розробників вона представила свою ініціативу зі створення штучного інтелекту під назвою Apple Intelligence.

До презентації Apple Intelligence компанія мовчала про штучний інтелект, але тепер вона йде ва-банк. Apple працює з OpenAI над тим, щоб впровадити ChatGPT в наступні операційні системи iPhone, iPad і Mac.

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Протягом останнього місяця Apple і Microsoft йшли ніздря в ніздрю в гонці за місце найдорожчої компанії світу. Серйозний поштовх Microsoft у сфері штучного інтелекту за останній рік допоміг їй випередити ринкову капіталізацію Apple вперше з 2021 року в січні. Учервні Apple нарешті наздогнала Microsoft, але потім знову відстала від неї. Тепер вона перегнала Microsoft — і стала найдорожчою компанією, яка коли-небудь існувала (з точки зору ринкової капіталізації).

Аналітик Wedbush Ден Айвз сказав, що очікує, що Apple, Nvidia та Microsoft досягнуть ринкової капіталізації в $4 трлн протягом наступного року. Питання в тому, хто з технологічних гігантів досягне цього показника першим? Apple може бути попереду зараз, але вона так само легко може знову відстати від Microsoft, оскільки ці дві компанії продовжують мінятися місцями як найдорожчі компанії у світі.

Нагадаємо, що Apple може зробити платними функції ШІ. Через деякий час після активного впровадження штучного інтелекту (ШІ) на свої пристрої Apple зробить платним доступ до більшості функцій.

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За матеріалами: Quartz.