Для бізнесу можуть ввести «економічну мобілізацію» — Рада

Законопроєкт про економічне бронювання можуть доповнити категорією «економічної мобілізації», що дозволить компаніям бронювати працівників в обмін на безплатні послуги військовим

Ухвалення закону про економічне бронювання є надважливим для теперішніх умов в країні, і цей документ активно підтримує бізнес. Про це заявив голова комітету з питань економічного розвитку, народний депутат Дмитро Наталуха.

За його словами, економічний блок, тобто українські підприємства, буде вкрай неефективний без регулювання системи бронювання і зроблення її прозорою.

«Ми хотіли б, звісно, щоб ішлося про модель, яка виглядає так, що підприємство бронює працівника, сплачуючи за нього 20 тисяч гривень на місяць», — сказав Наталуха.

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Водночас він розповів, що під час поїздки у прифронтові міста бачив СТО, які ремонтують військові машини. І для подібних компаній можна запровадити «економічну мобілізацію». Тобто бізнес зможе бронювати своїх працівників натомість надаючи безплатні послуги для ЗСУ.

«Виглядає так: у вас є СТО, але вона не має фінансової можливості сплатити 20 тисяч гривень за одного працівника для бронювання, але воно має попит серед тих самих військових, тобто військові там постійно ладнають свої машини. Тоді ми вводимо категорію економічної мобілізації. Це означає, що на суму вартості бронювання, наприклад, щоб забронювати чотирьох працівників, СТО укладає контракт з якоюсь бригадою на безплатні послуги в межах 80 тис. грн на місяць і за це отримує право броні чотирьох працівників», — пояснив нардеп.

Наталуха додав, що зараз у Верховній Раді працюють над тим, щоб втілити цю норму на законодавчому рівні, інтегрувавши вже в наявний законопроєкт. Серед головних цілей — залучити максимально ефективно економічні ресурси на користь війська.

Нагадаємо, питання бронювання від мобілізації для бізнесу досі не погоджене, і в парламенті пропонують нові варіанти щодо можливої відстрочки, зокрема коштом підвищених податків. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами Суспільне