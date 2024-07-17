У Дії незабаром з'явиться «єБронювання» — Міноборони

Нова функція бронювання від мобілізації для бізнесу вже знаходиться на етапі тестування і найближчим часом буде запущена повноцінно

Міністерство оборони України наразі активно працює над послугою «єБронювання», яка незабаром стане доступна для підприємств у Дії.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

«Ми працюємо разом з нашими партнерами – з Міністерством цифрової трансформації, з Міністерством економіки і Пенсійним фондом України над бронюванням онлайн, над єБронюванням», — зазначила вона.

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За її словами, зараз функція знаходиться на етапі тестування, і вже є результат — кілька сотень успішних бронювань. Нову послугу повинні запустити повноцінно вже найближчим часом, зокрема для бізнесу, але точних термінів Черногоренко не назвала.

«Ми дуже скоро зможемо запустити повноцінно цю послугу також для наших підприємств, компаній, щоб можна було не витрачати час на черги, а робити те, що мають робити підприємства – зміцнювати наш ВВП», — додала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, ще наприкінці червня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що послуга бронювання від мобілізації запрацює в Дії вже найближчими тижнями.

Після цього в Мінцифри розповіли, що процес бронювання військовозобов’язаних від мобілізації через Дію буде максимально спрощеним та швидким. Рішення про дозвіл або відмову забронювати громадянина від мобілізації буде надходити протягом години з моменту подачі в Дії відповідної заяви його роботодавцем.

«Керівник отримає інформацію по кожному працівнику: чи заброньований він, чи ні. А сам працівник зможе побачити інформацію про «бронь» в застосунку Резерв+ у військово-обліковому документі», — пояснила вона.

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За матеріалами Укрінформ