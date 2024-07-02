В Раді запропонували нову модель економічного бронювання

Питання бронювання від мобілізації для бізнесу досі не погоджене, і в парламенті пропонують нові варіанти щодо можливої відстрочки, зокрема коштом підвищених податків

У Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №11388, який пропонує внести низку змін до закону про мобілізацію. Документ вже направили на розгляд профільного комітету.

Так, в проєкті закону особлива увага приділена процедурі бронювання військовозобов’язаних, адже як зазначено у пояснювальній записці, це потребує значного удосконалення під час дії воєнного стану.

Автори документа пропонують дозволити бізнесу бронювати своїх робітників за наступних умов:

якщо компанія/установа/організація сплачує єдиний соціальний внесок (ЄСВ) більше ніж еквівалент п’ять мінімальних заробітних плат (тобто понад 40 000 грн, оскільки мінімалка зараз 8000 грн);

мати штатну чисельність працівників від 10 осіб – до 50% кількості призовників, військовозобов’язаних та резервістів (в тому числі тих, які працюють за трудовими договорами).

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При цьому такі компанії пропонують зобов’язати сплачувати до держбюджету також збір за бронювання, що дорівнює 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20 400 грн).

Серед інших пунктів законопроєкту є дозвіл бронювати від мобілізації працівників іноземних посольств та консульств в Україні. Крім цього, компанії, що хочуть отримати статус критичного важливого, повинні мати у штаті не менше 10% учасників бойових дій, 10% працівників віком до 25 років та 10% жінок.

Нагадаємо, що у Раді зареєстрували новий законопроєкт про «економічне бронювання». Він передбачає, що компанії зможуть забронювати від мобілізації своїх працівників, яких складно замінити, за умови сплати додаткового військового збору в розмірі 20 400 грн на місяць за кожного.

Згодом, зʼявилося ще два законопроєкти на цю ж тему. Наразі в парламенті зареєстровано три законопроєкти з пропозиціями щодо «економічного бронювання» від мобілізації: дві окремі моделі та одна змішана.

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